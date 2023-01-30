Jorge Jesus, Samet Akaydın’a çok sinirlendi! İşte o anlar

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Gaziantep FK ve Ümraniyespor’u son dakikalarda attığı gollerle deviren Fenerbahçe, Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Lider Galatasaray’ın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler, evinde 3’te 3 yapmayı ve fire vermeden yoluna devam etmeyi hesaplıyordu. Son 3 maçından sadece 1 puan toplayabilen ve ateş hattında bulunan Selçuk İnan’lı Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda sürpriz peşindeydi.

GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLADI

Mücadeleye taraftar desteğini de arkasına alan Kanarya hızlı başladı. Fenerbahçe art arda rakip kaleye şutlar gönderse de Kasımpaşa ilk atağında golü buldu. 24’te taç atışını hızlı kullanarak Sarı-Lacivertli savunmayı dengesiz yakalayan Lacivert-Beyazlılar’da Mamadou Fall ağları sarstı, Paşa’yı öne geçirdi. 33’te Groavac, Valencia’yı ceza alanında düşürdü, penaltı kararı çıktı. 35’te Valencia penaltıyı kaçırdı fakat kaleci Erdem’in ayaklarından birinin çizgide olmaması nedeniyle atış tekrarlandı ve bu kez Ekvadorlu yıldız fileleri sarstı, skora dengeyi getirdi. Bu golden sadece 2 dakika sonra Ferdi ortaladı, arka direkte Valencia gelişine sert vurdu ve Kanarya’yı 2-1 öne geçirdi, ilk yarının skorunu belirledi.

ENNER VALENCIA RÜZGARI

Fenerbahçe ikinci devreye de golle başladı. 52’de Altay uzun oynadı, Arda savunmadan seken topta kaleciyi önde görünce aşırtma denedi, üst direkten dönen topu Valencia tamamladı ve 33 yaşındaki yıldız böylece hat-trick yaptı. 69’da başarılı futbolcu bir kez daha sahneye çıktı! Bu kez Batshuayi’nin direkten dönen topunu tamamlayan ve takipçiliğini konuşturan Valencia maçtaki 4., Süper Lig’deki de 17. karşılaşmasında da 19. golünü kaydetti.

PERDEYİ BATSHUAYI KAPATTI

90+2’de de Michy Batshuayi kaleci Erdem’i avlamayı başardı ve skoru 5-1’e getirdi. Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca Sarı-Lacivertli ekip 1-0 geriye düştüğü maçtan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 44’e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa’nın ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı, 19 puanla ateş hattında kaldı.

SON ANLARDA ÇILGINA DÖNDÜ

Maçın son anlarında Jorge Jesus skorun rahat olmasına rağmen oyuncularının plana sadık kalması için yopum bir şekilde uyarılarda bulunuyordu. Özellikle savunmadan çıkarken yapılan pas hataları ya da oyunu zora sokan paslar tecrübeli teknik adamı çok kızdırdı.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Portekizli teknik adamın hedefinde ise yeni transfer Samet Akaydın vardı. Transferini bizzat isteyen Jorge Jesus, Kasımpaşa maçının bitiş düdüğü ile soluğu tecrübeli stoperin yanında aldı ve sert bir şekilde pozisyonu anlatarak futbolcusuna çıkıştı. Bunun üzerine Jorge Jesus ile Samet Akaydın arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı.

OLAY TATLIYA BAĞLANDI

Fenerbahçeli futbolcular sonrasında Samet Akaydın’a destek olarak tirbünlere doğru ilerlediler. Kısa bir süre sonra da Portekizli teknik adam futbolcusunun yanına gelerek gönlünü aldı ve olay kısa sürede tatlıya bağlandı.