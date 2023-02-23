Jorge Jesus transferi veto etti!

Depremler sebebiyle 2 kez uzatılan ara transfer döneminde hareketlilik devam ediyor. Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek adına yeni hamleler Bu sezon Jorge Jesus’un gelmesiyle birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de de transfer hareketliliği yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna Samet Akaydin, Oosterwolde, Emre Demir’i katan Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı.

Jorge Jesus, bu sezon gösterdiği performansla birlikte taraftarın da gönlünü kazanan ve A Milli Takım’a kadar yükselen İsmail Yüksek için kararını verdi. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalayan İsmail Yüksek, halen Avrupa takımlarının radarında bulunuyor. 23 yaşındaki futbolcusuyla ilgili hocası Jorge Jesus’un raporu ortaya çıktı.

Öğrencisi İsmail Yüksek ile yola devam edilmesi yönünde bir karar alan Portekizli hoca, İsmail’in daha da gelişme göstereceği ve ilerleyen dönemlerde kulübe ciddi bir bonservis kazandırabileceği fikrini ortaya koydu.

JESUS GELEN TEKLİFLERİ VETO ETTİ

Jorge Jesus’un İsmail Yüksek için gelen transfer teklifleri veto ettiği ortaya çıktı. Aynı zamanda deneyimli hocanın, bu sezon 19 maçta 1 gol, 1 asist katkısı yapan İsmail Yüksek’e daha fazla şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.

EZGJAN ALIOSKI’YE SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen fakat hayal kırıklığı yaratan sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski için İstanbulspor’un devrede olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’de kiralık oynayan 31 yaşındaki deneyimli oyuncus için sarı-lacivertli takımın sözleşmeyi feshetmesi durumunda İstanbul ekibinin devreye girip sezon sonuna kadar kiralayacağı ifade ediliyor. Ezgjan Alioski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.