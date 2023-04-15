58.9 F
Los Angeles
15 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporJorge Jesus ve Joao de Deus'tan devre sonunda hakemlere tepki

Jorge Jesus ve Joao de Deus’tan devre sonunda hakemlere tepki

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü’nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken devre sonunda hakem yönetimine tepki vardı.

SAHA ORTASINA GELDİ

İlk yarının son düdüğünün çalınmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yardımcısı Joao de Deus ile birlikte saha içine girdi ve maçın hakemlerinin yanına giderek tepkisini gösterdi.

Jorge Jesus, maçın hakemi Atilla Karaoğlan’a tepkisini gösterip sinirli biçimde geri dönüp soyunma odasına giderken yardımcısı Joao de Deus itirazları sürdürdü.

DEUS’A SARI KART

Joao de Deus’un itirazlarının devam etmesi sonucunda maçın hakemi Atilla Karaoğlan, kendisine sarı kart gösterdi. Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörü, ilk yarıdaki kararlara ilişkin tepkisini bir süre daha devam ettirdikten sonra soyunma odasına hareketlendi.

 

Alaturka Spor
Önceki haber
Kampanya serisinin son videosu: Demokrasi Masalı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,458BeğenenlerBeğen
16,195TakipçilerTakip Et
3,512TakipçilerTakip Et
7,699TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States