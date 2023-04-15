Jorge Jesus ve Joao de Deus’tan devre sonunda hakemlere tepki

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü’nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken devre sonunda hakem yönetimine tepki vardı.

SAHA ORTASINA GELDİ

İlk yarının son düdüğünün çalınmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yardımcısı Joao de Deus ile birlikte saha içine girdi ve maçın hakemlerinin yanına giderek tepkisini gösterdi.

Jorge Jesus, maçın hakemi Atilla Karaoğlan’a tepkisini gösterip sinirli biçimde geri dönüp soyunma odasına giderken yardımcısı Joao de Deus itirazları sürdürdü.

DEUS’A SARI KART

Joao de Deus’un itirazlarının devam etmesi sonucunda maçın hakemi Atilla Karaoğlan, kendisine sarı kart gösterdi. Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörü, ilk yarıdaki kararlara ilişkin tepkisini bir süre daha devam ettirdikten sonra soyunma odasına hareketlendi.