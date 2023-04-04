“Jorge Jesus yolun sonunda, ders almıyor!” Tam anlamıyla hezimet…

Kariyeri şampiyonluklarla, kupalarla dolu olan Jorge Jesus’un göreve gelmesi Fenerbahçe’de büyük heyecan yaratmıştı. Tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi’ndeki grup aşamasında büyük başarı gösterdi. Ancak iş derbilere ve kritik maçlara geldiğinde, Portekizli hoca hep sınıfta kaldı. Aslında bu yeni bir şey değil. Jesus, Benfica’daki son döneminde ligin güçlü ekipleri Porto, Sporting ve Braga ile 12 kez karşılaşmış, 7 yenilgi alırken 3 defa kazanabilmişti.

ASIL ŞOK GALATASARAY MAĞLUBİYETİ

Sarı-Lacivertliler’de ise derbi performansı tam anlamıyla dibe vurdu. Jorge Jesus, 4’lü savunma oynattığı dönemde yakalanan galibiyet serilerine rağmen karşısına ezeli rakip gelince hep 3’lüye döndü. İlk yarıda Vodafone Park’taki Beşiktaş maçı golsüz sona ererken galibiyeti kaçıran Siyah Beyazlılar olmuştu. Trabzon deplasmanında 2-0 yenilen Fenerbahçe, asıl şoku Kadıköy’de Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak yaşadı. Tüm bu maçların ortak noktası, tartışılan 3’lü savunma ve yaşanan hezimetlerdi.

TAKIMI KARMA KARIŞIK BİR HALE GETİRDİ

Jorge Jesus, bildiğinden şaşmadı. Beşiktaş karşısına da aynı taktikle çıktı. Siyah Beyazlılar 10 kişi kalmasına rağmen skoru çevirip 2-1’e getirdikten sonra bile Fenerbahçe, savunmadan adam eksiltip hücumda çoğalmak için 8 dakika bekledi. Kenarda Deus vardı ama talimatlar Jesus’tan geldi. Portekizli hoca yaptığı müdahalelerle takımı karma karışık bir hale getirdi. Rossi sol bekte ne yapacağını bilemeden koşturdu, Ferdi’nin pozisyonu kalmadı, Galatasaray ve Trabzonspor‘un attığı gollerin adeta kopyalarıyla Beşiktaş da Kadıköy’de 4-2 galip geldi.

PORTEKİZ’DE GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe’nin Beşiktaş yenilgisi, Portekiz basınında da büyük ses getirdi. ABola Gazetesi, “Jesus geri dönüşe imza atarak bir kez daha derbi mağlubiyeti aldı. Jesus kulübede yoktu veyerini Deus’a bıraktı” diye yazdı. Record, “Jesus, Beşiktaş’a çarptı. Fenerbahçe, Jesus’un cezası yüzünden kulübede olmadığı maçta Beşiktaş’a 4-2 yenildi” ifadelerini kullandı. O Jogo ise Jesus’un derbi mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında geride kaldığını vurguladı.

HER SEFERİNDE HAYAL KIRIKLIĞI

İlginç olan ise Jesus’un Sarı Lacivertliler’de derbi ve kritik maçlara inatla 3’lü defansla çıkıp, her seferinde hayal kırıklığı yaşamasına rağmen Beşiktaş önünde de inadından vazgeçmemesiydi. Sonuç değişmedi, önceki derbilerdeki kopya gollerle 4-2 kaybetti. Fanatik yazarları Serkan Akcan ve Faik Çetiner de Portekizli futbol adamının performansını kaleme aldılar.

YOLUN SONUNA GELDİ (SERKAN AKCAN)

Jesus’un antrenörlük kariyerinde tam14 kupa var. Dünya Kupası’na kadar olan sürede yaptığı antrenörlük gösterisi göz kamaştırıcıysa bugün geldiği nokta hayret uyandırıcı doğrusu. Bu kadar büyük bir kariyere sahip, bu tecrübede bir antrenörün yaptığı plan, formasyon ve oyuncu tercihi hatalarıyla 4 ayda sıfırı tüketmesi inanılır gibi değil. Jesus, Türkiye kariyerinde henüz tek bir büyük maç kazanamadı, iki Rennes maçında 2-0 ve 3-0 geri düşüp maçı berabere getirmesi dışında Sevilla’ya karşı ikinci maçta anlamsız bir galibiyeti var, o kadar.

KENDİNİ BİTİRDİ, YÖNETİMİ ATEŞE ATTI

Portekizli hoca, “Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir” sözünü doğrulamak için çırpınıyor adeta. Bugüne kadar tüm derbilere üçlü savunma ile çıkan, oyuna hamlelerde hep geciken veya yanlış tercihler yapan Jesus artık yolun sonuna gelmiş görünüyor. Hataları ve inatlarıyla kendini bitirdiği yetmezmiş gibi yönetimi de ateşe attı.

DERS ALMAYAN HOCA (FAİK ÇETİNER)

Aslında işin en kısa özeti yazının başlığı. Jesus, skoru ne olursa olsun, hiçbir 90 dakikadan ders almayan, burnunun dikine giden ve her şeyi kendinin bildiğini iddia eden bir teknik adam modelidir. Maçlardan ders alsa Fenerbahçe’de ilk el atacağı bölge defans bloğu olurdu. 3’lü defansın, hangi stoperlerle oynarsa oynasın ‘SOS’ verdiği kazanılan maçlarda bile gözle görülüyordu. İlk maç, ilk uyarı Ümraniye’den geldi. İç sahada Fenerbahçe 3 gol yemişti, sonra Karagümrük geldi 4 gol attı. Rennes, Kadıköy’de ilk 45 dakikada Fenerbahçe kalesine 3 gol bıraktı. Bu maçlar mucizevi şeklinde dönünce, Jesus göklere çıkartıldı. Halbuki Portekizli hoca ile tek derbi kazanılmamıştı. Sonra Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı Kadıköy’deki farklı mağlubiyetlerle Jesus’un balonu patladı.

EN BÜYÜK SUÇLU!

Kendi aldırdığı oyuncuları bile oynatmayan (mesela Alioski), Crespo ve Zajc ikilisini bir defa yan yana sahaya sürmeyen Jesus, bana göre en büyük suçludur. Yazık, kulübe karşılıksız paralar veren, sayısız sponsor bulan Ali Koç, bu çok güvendiği hoca yüzünden kredisini bitiriyor.