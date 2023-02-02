Jorge Jesus’tan Adana Demirspor maçında sürpriz karar!

Onyekuru & Akintola tehlikesi

Adana Demir, oyun olarak da SarıLacivertliler’e en ters gelecek takımlardan biri. Fenerbahçe için savunma arkasına adam kaçırma, en büyük sıkıntı. Ev sahibi ekibin kanatlarındaki Onyekuru ve Akintola ise ligde bunu en iyi yapan oyuncular arasında yer alıyor. Diğer taraftan Sarı Lacivertliler, ligin hava toplarında en etkili takımlarından biri. Adana Demir ise bu konuda zaaf yaşıyor. Bu akşam, son derece çekişmeli geçmesi muhtemel bir maç futbolseverleri bekliyor.