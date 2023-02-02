Jorge Jesus’tan Adana Demirspor maçında sürpriz karar!

Zirve takibini sürdürmeye kararlı olan Fenerbahçe, en zor deplasmanlardan birine çıkıyor. Ligde 3 maçlık seri yakalayan Sarı-Lacivertliler, bu sezon sahasında yenilgisi bulunmayan Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak.
Fenerbahçe, Kadıköy’de kaybettiği Galatasaray derbisiyle ağır yara aldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, sonrasında Gaziantep, Ümraniye ve Kasımpaşa galibiyetleriyle toparlandı ve zirve takibini sürdürdü.
Jorge Jesus ve öğrencileri bu akşam, puan kaybına tahammül olmayan bir dönemde, ligin en zorlu deplasmanlarından birine çıkacak: Adana Demirspor… Akdeniz ekibi, ligde sahasında oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi. Mavi-Lacivertililer de puan tablosunda bir üst sırada yer alan Beşiktaş’ın kayıp yaşadığı haftayı galibiyetle geçerek 4. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Onyekuru & Akintola tehlikesi
Adana Demir, oyun olarak da SarıLacivertliler’e en ters gelecek takımlardan biri. Fenerbahçe için savunma arkasına adam kaçırma, en büyük sıkıntı. Ev sahibi ekibin kanatlarındaki Onyekuru ve Akintola ise ligde bunu en iyi yapan oyuncular arasında yer alıyor. Diğer taraftan Sarı Lacivertliler, ligin hava toplarında en etkili takımlarından biri. Adana Demir ise bu konuda zaaf yaşıyor. Bu akşam, son derece çekişmeli geçmesi muhtemel bir maç futbolseverleri bekliyor.
Oosterwolde gitti 3 oyuncu kaldı
Fenerbahçe’ye hazır bir şekilde gelen Hollandalı sol bekin Adana Demir maçında oynaması bekleniyordu. Oosterwolde, kafileye dahil edildi. Sarı Lacivertliler’desakatlığı bulunan Serdar Aziz, henüz hazır hale gelmeyen Joao Pedro vesarı kart cezalısı Miguel Crespo, İstanbul’da bırakıldı. Sakatlıklarını atlatan Samuel ve King de kafiledeyer aldı.
7 futbolcu kart sınırında
Sarı-Lacivertliler’de Adana Demir maçı öncesi sarı kart sınırındaki oyuncuların çokluğu endişe veriyor. Szalai, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Zajc, Batshuayi ve Emre Mor, bu akşam görev alıp kart görmeleri halinde pazartesi günü Kadıköy’de Konyaspor ile oynanacak olan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.
Demir’de tek eksik Gulbrandsen
Adana Demirspor, dün yaptığı son antrenmanla birlikte zorlu Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Fredrik Gulbrandsen dışında eksik bulunmuyor. Fizik seviyesi olarak arkadaşlarının gerisinde bulunan yeni transfer Cherif Ndiaye’nin kadroya alınıp alınmayacağı ise maç saatinde belli olacak.
Fenerbahçe’nin sahaya çıkması beklenen ilk 11’i bu şekilde:
Altay Bayındır
Ferdi Kadıoğlu
Samet Akaydın
Attila Szalai
Jayden Oosterwolde
Willian Arao
Lincoln
İrfan Can Kahveci
Arda Güler (Zajc)
Enner Valencia
Michy Batshuayi