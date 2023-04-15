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15 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporJorge Jesus'tan Ankaragücü maçı öncesi Altay Bayındır açıklaması

Jorge Jesus’tan Ankaragücü maçı öncesi Altay Bayındır açıklaması

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü’nü konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Altay Bayındır’ın durumuna ilişkin bilgilerini paylaşan tecrübeli çalıştırıcı, “Altay, bir sakatlık yaşadı. Sırt bölgesinde bir ağrı hissettiğini söyledi ve sağlık departmanımıza gitti. Sağlık departmanımız da bu maçın kadrosuna olamayacağını belirtti. Şu anda ağrılarından dolayı maç kadrosunda olabilecek durumda değil. Tabii ki ben doktorlar kadar net bir fikir sahibi değilim, teknik fikir sahibiyim. Bu maçta oynayabilecek durumda olmadığını biliyorum. Sağlık ekibimiz ilgileniyor kendisiyle” dedi.

‘İYİ AMA ZOR BİR MAÇ BEKLİYORUM’

Ankaragücü karşısında iyi ama zor bir maç beklediğini belirten Jorge Jesus, “Zor bir maç olmasını bekliyorum. Tıpkı her maçtan önce söylediğim gibi… Taktiksel anlamda zorluk yaratabilecek bir takım Ankaragücü. Umarım takımım topsuz oyunda savunma yaparken iyi bir şekilde organize olabilir. İki takım arasında zor bir maç geçeceğini düşünüyorum. Onların iyi oyuncuları var. Özellikle ön bölgedeki forvet oyuncuları çok dinamik bir oyuncu. Aynı zamanda kenarlarda da kuvvetliler. İyi ama zor bir maç bekliyorum” ifadelerini kullandı.

 

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