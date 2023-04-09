Jorge Jesus’tan bir ilk! Arda Güler ve Emre Mor…

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında büyük bir şok yaşayarak 4-2 mağlup olmuştu. Derbideki belki de tek olumlu şey, böylesi büyük bir maça ilk kez 11’de başlayan Arda Güler’in genç yaşına rağmen tam anlamıyla müthiş bir performans sergilemesiydi. 18 yaşındaki oyuncu, perşembe günü kupada 4-1 kazanılan Kayserispor mücadelesinde ise 78. dakikada oyuna girdi ve golünü kaydetti. Genç yıldız, artık ilk 11 oyuncusu olduğunu net bir şekilde gösterdi.

ARDA GÜLER EL CLASICO’SU

Fenerbahçe ve Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler, transfer piyasasında adı en fazla geçen oyunculardan biri oldu. Birçok büyük kulüp, 18 yaşındaki futbolcunun peşine düştü. Mart ayının son günlerinden İspanya’dan El Nacional, Arda ile ilgili bir haber yapmış ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in ‘Türk Messi’yi yakından takip ettirdiğini yazmıştı. Real’in ezeli rakibi Barcelona da Arda Güler için kolları sıvadı. İspanya’dan bu kez Relevo, genç yetenekle ilgili bir haber derledi ve Katalanlar’ın başkanı Joan Laporta’nın da Fenerbahçe’nin harika çocuğunun peşine düştüğünü yazdı.

‘YENİ PEDRİ’LER ARAYIŞINDA

Relevo, mevcut finansal koşullar nedeniyle Barcelona’nın artık yıldız futbolcular konusunda özellikle Premier Lig takımlarıyla baş etmesinin imkansız olduğuna dikkat çekti. 2019’da Las Palmas’tan transfer edilen ve kısa sürede İspanya Milli Takımı’nın bile değişilmez ismi olan Pedri hatırlatılarak, “Barça artık yeni Pedri’ler bulmak istiyor” denildi. Bu hedef doğrultusunda Arda’nın Barcelona’nın yakından ilgilendiği oyuncuların başında geldiği kaydedildi. Haberde, Fenerbahçe’nin genç yeteneği için 20 milyon Euro’nun altında bir rakamı kabul etmeyeceği, Barça için şu anda böyle bir yatırımın kolay olmadığı da vurgulandı.

18 YAŞINDA, MÜTHİŞ TEKNİK

Relevo ayrıca okuyucularını Arda Güler’in oyun tarzıyla ilgili de bilgilendirdi. 18 yaşındaki sol ayaklı oyuncunun müthiş bir tekniğe sahip olduğu, kimilerine göre 1.76 m.’lik boyunun handikap gibi görülmesine rağmen Arda’nın kas kütlesini geliştirerek bunu avantaja çevirdiği belirtildi. Ayrıca genç yıldızın forvet arkası, sahte kanat ve sahte forvet olarak oynayabildiği yazıldı. Premier Lig ve Bundesliga takımlarının da ilgisini çeken Arda Güler’un bu sezon 4 gol ve 3 asisti bulunuyor.

GAZİANTEP MAÇINDAN BERİ İLK 11’E HASRET

Son dönemde yıldızı parlayan bir diğer isim ise Emre Mor. 25 yaşındaki oyuncu, 15 Ocak’taki Gaziantep maçından beri 11’e hasretti. Emre, sonradan oyuna girme şansı bulduğu, Rizespor karşısında asist yaparken Alanya mücadelesinde ağları sarstı.

9 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST

Jesus, öğrencisinin yükselen performansına kayıtsız kalmadı ve Kayseri önünde 11’de görevlendirdi. Başarılı oyuncu bu kez 2 golle kalitesini konuşturdu. Böylece ligde ve kupada son 9 mücadelede 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

JORGE JESUS’TAN BİR İLK!

Jorge Jesus’un, son dönemde formları iyice artan Arda Güler ve Emre Mor ile ilgili bir ilki yapması bekleniyor. Yarın ligde Karagümrük ile oynanacak kritik mücadelede bu ikilinin birlikte ilk kez 11’de forma giyme ihtimalleri yüksek.

ÖNDER SERDAR DURSUN VE VALENCIA

Arda ve Emre’nin önlerinde ise bu sezonun gol makinesi Enner Valencia ile Kayseri mücadelesinin bir diğer yıldızı Serdar Dursun’un görev yapmaları muhtemel.