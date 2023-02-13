Jorge Jesus’tan deprem paylaşımı: Kalbimiz hala kırık

Fenerbahçe, akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.
PEDRO TAKIMLA ÇALIŞTI
Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Sakatlığını atlatan Brezilya asıllı İtalyan yıldız Joao Pedro da takımla çalışmalara başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı Lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
JORGE JESUS: KALBİMİZ HALA KIRIK
Süper Lig hazırlıkları için sahaya inen Fenerbahçe’de teknik patron Jorge Jesus, idman sonrası yaptığı paylaşımla depremzedeleri andı, “Trajediden sonra antrenmana geri döndük. Kalbimiz hala kırık.” notunu düştü.