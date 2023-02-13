Jorge Jesus’tan duygusal deprem paylaşımı: Kalbimiz hala kırık

Fenerbahçe, akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

PEDRO TAKIMLA ÇALIŞTI

Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Sakatlığını atlatan Brezilya asıllı İtalyan yıldız Joao Pedro da takımla çalışmalara başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı Lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

JORGE JESUS: KALBİMİZ HALA KIRIK

Süper Lig hazırlıkları için sahaya inen Fenerbahçe’de teknik patron Jorge Jesus, idman sonrası kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir deprem paylaşımı yaptı, “Trajediden sonra antrenmana geri döndük. Kalbimiz hala kırık.” notunu düştü.

MERT HAKAN’DAN EFE’YE SÜRPRİZ

Fenerbahçe’nin milli orta sahası Mert Hakan Yandaş, enkazdan kurtarılan Umut Efe Kalfa’ya güzel bir sürpriz yaptı. Mert Hakan Yandaş, daha önce minik Efe’yle hastanedeyken görüntülü bir görüşme yapmıştı. Başarılı oyuncu, dün Umut Efe’yi bir kez daha görüntülü aradı ve Samandıra Tesisleri’ni gezdirdi. Mert Hakan görüşme sırasında, “Sana iyileştikten sonra geleceğin Samandıra Tesisleri’ni gezdireceğim” dedi. 28 yaşındaki futbolcu ardından yemekte olan teknik heyetin masasına gitti, Jorge Jesus’la Umut Efe’yi tanıştırdı. Portekizli teknik adam, minik depremzedeye el sallayıp öpücük gönderdi.

Depremden etkilenen Minik Efe; Mert Hakan Yandaş, Jorge Jesus ve Attila Szalai ile görüntülü aramada sohbet etti.

JESUS DA SOHBET ETTİ

Umut Efe Kalfa, Jesus’la tanışmanın heyecanını yaşarken, Mert Hakan bu kez telefonu Attila Szalai’nin yanına götürdü. Macar futbolcu da Türkçe olarak, “Geçmiş olsun. Nasılsın? İnşallah burada, İstanbul’da görüşürüz” diyerek Efe’yle sohbet etti. Minik taraftarın, “Seni çok seviyorim abi” sözlerine Szalai, “Ben de seni” yanıtını verdi. Fenerbahçe, iyileşip seyahat edebilecek duruma geldikten sonra Umut Efe Kalfa ve ailesini İstanbul’da ağırlayıp, Samandıra Tesisleri’nde futbolcularla tanışmasını ve Ülker Stadı’nda maç izlemesini sağlayacak.