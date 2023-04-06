Jorge Jesus’tan Enner Valencia’ya: Penaltıya takılma, sana ihtiyacımız var!

Fenerbahçe için Beşiktaş maçının kırılma anı, 1-0 önde ve rakip 10 kişi kalmışken Enner Valencia’nın penaltıyı direğe nişanlaması oldu. Bu andan sonra derbinin senaryosu SarıLacivertliler için kâbusa döndü. Alınan yenilginin ardından Ekvadorlu oyuncu moral anlamında tam anlamıyla çöktü. Takım arkadaşları ve teknik ekip, derbi sonrası soyunma odasında Valencia’ya moral vermek için ellerinden geleni yaptı. Haftanın ilk antrenmanında ise Jorge Jesus devreye girdi.

Tecrübeli bir oyuncusun, buna takılıp kalma

68 yaşındaki teknik adam, “Dünyanın en iyisi olarak gösterilen futbolcular da penaltı kaçırıyor, takımları kaybediyor. Futbolda bunlar sürekli yaşanıyor. Tecrübeli bir oyuncusun, buna takılıp kalma. Hem Kayserispor maçında hem de sezonun geri kalanında sana çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Golle affettirecek

Enner Valencia ise kendisini taraftara affettirmenin en iyi yolunun kupadaki Kayserispor maçında atacağı gollerle takımına tur atlatmak olduğuna inanıyor. Deneyimli forvet bunun için elinden geleni yapmaya hazır.

Yusuf Dursun



