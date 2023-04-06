62.5 F
Los Angeles
5 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporJorge Jesus’tan Enner Valencia'ya: Penaltıya takılma, sana ihtiyacımız var!

Jorge Jesus’tan Enner Valencia’ya: Penaltıya takılma, sana ihtiyacımız var!

Alaturka Online
Alaturka Online

Fenerbahçe için Beşiktaş maçının kırılma anı, 1-0 önde ve rakip 10 kişi kalmışken Enner Valencia’nın penaltıyı direğe nişanlaması oldu. Bu andan sonra derbinin senaryosu SarıLacivertliler için kâbusa döndü. Alınan yenilginin ardından Ekvadorlu oyuncu moral anlamında tam anlamıyla çöktü. Takım arkadaşları ve teknik ekip, derbi sonrası soyunma odasında Valencia’ya moral vermek için ellerinden geleni yaptı. Haftanın ilk antrenmanında ise Jorge Jesus devreye girdi.

Tecrübeli bir oyuncusun, buna takılıp kalma

68 yaşındaki teknik adam, “Dünyanın en iyisi olarak gösterilen futbolcular da penaltı kaçırıyor, takımları kaybediyor. Futbolda bunlar sürekli yaşanıyor. Tecrübeli bir oyuncusun, buna takılıp kalma. Hem Kayserispor maçında hem de sezonun geri kalanında sana çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Golle affettirecek

Enner Valencia ise kendisini taraftara affettirmenin en iyi yolunun kupadaki Kayserispor maçında atacağı gollerle takımına tur atlatmak olduğuna inanıyor. Deneyimli forvet bunun için elinden geleni yapmaya hazır.

Yusuf Dursun


Alaturka Spor
Önceki haber
Sergen Yalçın sürprizi! İşte Trabzonspor’un teknik direktör adayları…
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,423BeğenenlerBeğen
16,202TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States