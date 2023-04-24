Jorge Jesus’tan Fenerbahçe taraftarına olay tepki! Arda Güler sakinleştirdi…

Süper Lig’in 31. haftasında İstanbulspor’u konuk eden Fenerbahçe, galibiyeti son anda kaçırdı. Arda Güler’in golleriyle 2-0’lık üstünlüğü yakalayan Kanarya, Ethemi’nin gollerine engel olamadı. Joao Pedro ile bir kez daha öne geçen Sarı Lacivertliler, 90+6’da Eze’yi durduramayınca sahadan 3-3’lük eşitlikle ayrıldı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE!

Fenerbahçe tribünleri bu sezon birçok maçta yönetimi istifaya davet etti, kendi oyuncusunu yuhaladı. Ancak son 3 maçtaki müthiş geri dönüşlerle birlikte taraftarlar ve takım bir anlamda barıştı. Sarı-Lacivertli futbolseverler, İstanbulspor karşılaşmasının biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Ülker Stadı, kombine sahiplerinin de tribüne gelmesiyle kapalı gişe oldu.

MAÇ SONU PROTESTO!

12. adam, stadı doldurarak bir anlamda artık şampiyonluğa inandıklarını Jorge Jesus’a da gösterdi. Oluşturulan müthiş atmosfer sadece bu akşamki İstanbulspor maçının kazanılması için değil, sezonun kalan bölümü için de ezeli rakip Galatasaray’a mesaj gönderilmesi açısından önemliydi ancak kritik maçta yaşanan kayıp taraftarı çıldırttı, 90 dakikanın ardından takımı protesto etti.

JESUS ÇILDIRDI, ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRDİ

Fenerbahçe taraftarı, kritik maçta takımı yalnız bırakmadı ancak 2-0 öne geçtiği maçtan 3-3’lük eşitlikle ayrılan takımı yuhaladı. Karşılaşma sonu takımı orta sahada toplayan Jorge Jesus da protestolar nedeniyle taraftarlara tepki gösterdi. Kanarya’nın genç yıldızı Arda Güler, hocasının yanına gitti ve tecrübeli futbol adamı sakinleştirerek soyunma odasına götürdü.