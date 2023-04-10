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10 Nisan 2023
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Jorge Jesus’tan hakeme sert tepki ve sürpriz açıklama

Alaturka Online
Alaturka Online

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Sarı Lacivertliler, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe’ye galibiyet golleri 51. dakikada Miha Zajc, 78. dakikada Attila Szalai’den gelirken; ev sahibinin tek golünü 24. dakikada Ozdoev kaydetti. Bu galiyetle Sarı Lacivertliler, puanını 57’ye yükseltti.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR OLDU

Mücadelede bazı tartışmalı pzosiyonlar da oldu. 4. dakikada Fenerbahçe’de Arao’nun attığı gol faul gerekçesiyle iptal edildi. İrfan Can Kahveci korneri pasla kullandıktan sonra atağı katılan Attila Szalai sol kanattan ortaladı. Arao ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Arao’nun kafa vuruşu öncesi Samet’in rakibine faul yaptığını işaret etti.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

63. dakikada Fenerbahçe penaltı bekledi ama Abdülkadir Bitigen devam kararı verdi. Fenerbahçe atağı sağ kanattan gelişti. Arda’nın pasıyla topu alan Ferdi’nin ortasında savunma topu karşıladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Enner Valencia, Dresevic’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakeme baktı. Oyun sürdü.

JORGE JESUS’TAN SERT TEPKİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, tartışmalı pozisyonlara değinerek önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

“Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geriden gelerek maçı çevirdik. Hakem yönetimi, bizim işimizi karmaşıklaştırdı. Arao’nun golünün verilmemesini ve Valencia’nın penaltı pozisyonunun neden verilmediğini anlamadım.”

‘HAKEM KONUŞMAYI SEVMİYORUM’

“Arao’nun golü neden iptal edildi anlayamıyorum. O pozisyonuna faul çalındıysa ceza sahası içindeki her pozisyonda faul verilmeli. Hakemler konusunda konuşmayı sevmiyorum. Umarım bu sezon bir kez daha konuşmak zorunda kalmam.”

KALACAK MI? AÇIKLADI

“Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum.”

TARAFTARA MESAJ

“Taraftarların, bizim kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum.”

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