Jorge Jesus’tan Kasımpaşa maçı öncesi Oosterwolde açıklaması

Fenerbahçe, Süper Lig’in 21. haftasında iç sahada Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’a kaptırdıkları liderliği geri almak istediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Onlara karşı oynadığımız ilk maç gibi olmayacak. İlk maçı 6-0 kazanmıştık ama o maç geçmişte kaldı. İyi bir takımları var. 2-3 tane dikkat etmemiz gereken önemli oyuncular var. Rakibimiz bizi şaşırtamasın diye hafta arası çok iyi çalıştık. Bizim için sonuç önemli. Liderliği kaptırdık ve mümkün olan en kısa sürede yine birinci sıraya çıkmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Takımın yeni transferi Jayden Oosterwolde hakkındaki görüşlerini de paylaşan Jorge Jesus, “Kadromuzda o bölgeyi güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorduk. Sezon başında da bir sol bek alabilirdik. Sadece Alioski vardı elimizde. Daha sonasında devşirme oyuncuları orada oynatmak durumunda kaldık. Mesela Lincoln o pozisyonda oynamak durumunda kaldı. Elinden gelenin en iyisini yaptı. Şimdi bir bek oyuncusu daha aldık o bölgeye. Elimizdeki bek oyuncularına göre farklı özellikleri var. Yaşı nedeniyle yabancı da sayılmıyor. O pozisyona bu özelliklerde bir oyuncu bulmak, transfer pazarında kolay değil. İnanıyoruz ki bizim takımımıza yardım edecek önemli bir oyuncu olacak kendisi” ifadelerini kullandı.