Jorge Jesus’tan Kayserispor maçı öncesi takıma Galatasaray uyarısı

Fenerbahçe, Süper Lig’de kritik bir maça çıkacak. Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlü tutmak adına deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçında mutlak kazanmak durumunda.

FENERBAHÇE MAÇA HAZIR

Sarı-Lacivertliler, dün 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel bir uçakla maçın oynanacağı Kayseri’ye gitti.

Kafilede sakatlıkları bulunan Luan Peres ve Michy Batshuayi’nin yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski, Jesus’un kararıyla yer almadı. Kanarya, bugün maçın ardından yine özel uçakla İstanbul’a dönecek.

JOAO PEDRO KADROYA DÖNDÜ

Tecrübeli oyuncu, en son 12 Kasım’daki Giresunspor mücadelesinde resmi maça çıkmıştı. Pedro, 30 Kasım’da Vallecano ile oynanan hazırlık müsabakasında dizinden ve bileğinden ciddi bir sakatlık geçirmişti. Tedavi sürecini tamamlayan, ardından takımla çalışmalara başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 18 Şubat’ta Karagümrük ile oynanan hazırlık maçının son bölümünde şans bulmuştu.

Jorge Jesus, Konyaspor karşısında kadroya almadığı öğrencisini Kayserispor ile oynanacak mücadelenin kafilesine dahil etti. Pedro yaklaşık 4 ay sonra ilk kez resmi bir mücadelede kadroya girebilir.

SOL BEKTE BELİRSİZLİK

Jorge Jesus, Kayserispor karşısında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Ancak tecrübeli teknik adamın, sol bek konusunda henüz kararını vermediği öğrenildi. Lincoln, Konysapor karşısında çok iyi bir performans sergilemişti. Sambacı, formuyla ilk 11’de devam etmeye kararlı olduğunu gösterdi.

Diğer yandan 7 milyon Euro’ya transfer edilen Jayden Oosterwolde de hocasından forma bekliyor. Konyaspor karşısında 68. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkan Hollandalı futbolcunun bugün 11’de görev yapması şaşırtıcı olmaz.

FENERBAHÇE’DE SARI KABUS

Fenerbahçe, haftalardır ligde sahaya ceza sınırında çok sayıda isimle çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda Crespo ve Batshuayi bu nedenle cezalı duruma düşmüştü.

Kayserispor maçı öncesinde de kafileye dahil edilen oyunculardan Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Emre Mor, kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor deplasmanında görev yapamayacak. Kayserispor’da ise sınırdaki tek isim Yunan stoper Kolovetsios.

SEVILLA’NIN RAKİBİ ATLETICO MADRID

Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe’nin, Son 16 Turu’ndaki rakibi Sevilla, İspanya Ligi La Liga’da bu gece zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sakatlık sorunlarıyla boğuşan ve La Liga’da en son evinde Osasuna’ya 3-2 kaybeden Kırmızı-Beyazlılar, Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

Düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alan Sevilla için bu karşılaşmadan puan almak son derece önemli. Saat 23.00’te başlayacak mücadele, S Sport’tan canlı olarak ekranlara gelecek.

JORGE JESUS’TAN TAKIM KONUŞMASI

Jorge Jesus, dünkü son idmanın ardından takımına yaptığı konuşmada Kayserispor maçının önemini, “Galatasaray haftayı hükmen galip kapatacak. Kazanmak zorundayız. Şampiyonluk yarışında daha fazla kayıp yapma lüksümüz yok” sözleriyle anlattı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçın son provasını bugün Samandıra Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı antrenman sırasında Jorge Jesus, öğrencilerine bir konuşma yaptı. Konyaspor karşısında aldıkları farklı galibiyetin önemli olduğunu belirten Portekizli teknik adam, kendileri için ligdeki her sınavın final niteliğinde olduğunu söyledi. Jesus, “3 kulvarda birden mücadelemizi sürdürüyoruz. Ancak ligde artık kayıp yapma lüksümüz yok. Galatasaray bu haftayı hükmen galip kapatacak. Bu da Kayserispor maçının önemini bizim için daha artırıyor” ifadelerini kullandı.

‘Rakibimiz formda’

Tecrübeli çalıştırıcı, “Rakibimiz son dönemde formda. Ligde son 3 maçlarını kazandılar. Tehlikeli bir takımla oynayacağız. Onlara saygı duyacağız ancak biz de kazanmak zorundayız. Bu nedenle ilk düdükten son düdüğe kadar bir an olsun motivasyonumuzu kaybetmeden, yüksek bir istekle mücadele etmemiz gerek” diye konuştu.

Yusuf Dursun