Jorge Jesus’tan Süper Lig için sürpriz öneri! Çok konuşulacak sözler

Süper Lig’de bu sezon Galatasaray’ın ardından 2. sırada bulanan ve zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’de Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus’un açıklamaları gündem oldu. Tecrübeli çalıştırıcının sözleri hem çok tartışılacak hem de oldukça ses getirecek cinsten.

Bu sezon iyi bir başlangıç yaptığı ligde ezeli rakibi Galatasaray’ın gerisine düşen Fenerbahçe’nin zirve takibi sürüyor. Uuzun süredir şampiyonluk hasreti çeken Sarı Lacivertliler’de tecrübeli teknik adamın her seferinde şampiyonluğa vurgu yapması dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE’DE GÖZLER SEVILLA MAÇINDA

Ligin yanı sıra Avrupa’da da yoluan devam etmek isteyen Fenerbahçe perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım Ramon Sanchez Pizjuan’dan avantajlı skorla dönmek istiyor.

YÜKSEK RİSKLİ MAÇ

Zorlu müsabaka İspanya’da yüksek riskli maç ilan edildi. Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu, Sanchez Pizjuan Stadı’ndaki mücadeleyi bu kategoriye aldı. Bu yüzden karşılaşmayla ilgili önlemler alınacak. Güvenlik güçleri ile önleme ve acil durum hizmetlerinin, her şeyin sorunsuz işlemesini sağlamak için 500’den fazla personelin yer alacağı bir sistem kurmayı planladığı İspanya’da yayınlanan haberlerde bildirildi. Buna göre Ulusal Polis olağan konuşlanmalarıyla hareket edecek, Müdahale Birimleri, Önleme ve Reaksiyon Birimleri, bu birimlerin motosiklet alt grubu, İl Enformasyon Tugayı yetkilileri, İl Özel Güvenlik Birimi ekibi, atlı polisler ve polis köpeklerinden oluşan harekat grupları da hazır bulunacak.

TFF KARARINI VERMİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından ülkemiz büyük bir yasa boğulmuş ve spor faaliyetleri bir süreliğine durdurulmuştu. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu liglerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıklamıştı. Gelen acı haberlerin ardından Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı aldılar. Bunun üzerine iki takım ile maçları olan takımların o hafta hükmen galibiyet alarak 3 puan hanesine yazdırılacağı açıklanmıştı.

Bu gelişmelerin üzerine lig yeniden kaldığı yerden devam etmiş ve maçlar oynanmaya başlamıştı. Portekiz’den çok ses getirecek bir haber Süper Lig’in gündemine düştü.

JORGE JESUS’TAN PLAY-OFF ÖNERİSİ

Sportif Direktör Taner Savut ve Cristian Savut’un depremde hayatını kaybettiğinin altı çizilen haberde,Jorge Jesus’un Gaziantep FK ve Hatayspor ile karşılaşacak rakiplere puan eklenmemesini önerdiği ve lig sonunda ise ilk 4 takım play-off oynamalı fikrini savunduğu belirtildi.

A Bola’ya konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor’la karşılaşacak takımların hükmen galip sayılması hakkında görüşlerini “Futbol yaşanan trajediden daha önemli değil ama puan tablosu da bozuldu. Alternatif ne olabilir? Puanlar sahada kazanıldığı için iki takım çekilene kadar oynanan maçlar geçerli olmalı ancak bundan sonra Gaziantep FK ve Hatayspor ile karşılaşacak olan takımlara puanlar verilmemeli. Daha sonra, en iyi dört takım, şampiyonu belirlemek için bir play-off’a katılabilir. Bu seçeneğin herhangi bir uygulanabilirliği olup olmadığını bilmiyorum.” ifadelerini kullanarak açıkladı.