Jorge Jesus’un 1 maçlık cezası onandı!

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un 1 maçlık cezasını onadı.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, idarecisi Selahattin Baki, teknik sorumlusu Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ve kaleci antrenörü Özden Öngün ile ilgili PFDK’nın 23.02.2023 tarih ve E.2022-2023/641- K.2022-2023/822 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 24.02.2023 Cuma günü saat 15:30’da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Av. Uğur Oker ile Av. Ali Topuz’un hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin idarecisi Selahattin Baki’nin müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamaları nedeniyle ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 38/2., 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 70.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar Cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin teknik sorumlusu Jorge Fernando Pinheiro de Jesus’un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin kaleci antrenörü Özden Öngün’ün müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.