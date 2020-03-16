Jorge Jesus’un corona virüsü testi pozitif çıktı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (COVID-19) spor kulüplerini de etkilemeye devam ederken bir haber de Brezilya’nın Flamengo kulübünden geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından futbolcular ve bütün teknik ekibi teste sokan Flamengo Kulübü, teknik direktör Jorge Jesus’a yapılan ilk testin pozitif çıktığını duyurdu.

Nota Oficial do Departamento de Futebol Profissional sobre o Covid-19 https://t.co/6ODySt5UDP — Flamengo (@Flamengo) March 16, 2020

65 yaşındaki teknik adama yapılan testin kontrolden geçeceği duyurulurken Jesus dışında testten geçenlerin sonucunun negatif olduğu belirtildi.

Tecrübeli çalıştırıcının corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından bütün kategorilerdeki antrenmanların 1 haftalığına askıya alındığı açıklandı.

Kısa süre önce adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik adam, corona virüsü ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Şu anda Portekiz’de değilim ama olanlardan haberim var. Yakın bir arkadaşım koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Ölümler arttıkça futbol oynamanın anlamı da kalmıyor. Umarım bugün oynadığımız maç ara verilmeden önce oynadığımız son maç olur.”

Öte yandan daha önce corona virüsü testi negatif çıkan Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Arthur Zico, üç gün önce Jorge Jesus ile yaptığı röportaj nedeniyle yeniden test yaptıracağını açıkladı.

İLGİLİ HABER FIFA Başkanı Gianni Infantino`dan Corona virüsü açıklaması