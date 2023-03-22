Jorge Jesus’un Fenerbahçe’de kalmak için 2 şartı belli oldu

Galatasaray’ın arkasında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’de flaş gelişmeler yaşanıyor… Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı lacivertlilerde en çok merak edilen konu Jorge Jesus’un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı. Kontratı sorulduğunda sadece, “Mayıs’ta bittiğini herkes biliyor” cevabını veren Portekizli hoca ile ilgili yeni bir karar verildi.

Fenerbahçe’de Alanyaspor galibiyetiyle birlikte keyifler yerine geldi. Galatasaray’ın takıldığı haftada kazanarak puan farkını indiren sarı-lacivertlilerin ana gündem maddelerinden biri de Jorge Jesus’un durumu.

“MAYISTA KONTRATIM BİTİYOR”

Portekizli hoca kontratıyla ilgili sorulara “Mayısta bittiğini herkes biliyor” diyerek net bir yanıt vermiyor. Son günlerdeki gelişmeler deneyimli çalıştırıcının Sözleşme uzatmaya daha yakın olduğunu işaret ediyor. Devam kararı için iki durumu bekliyor.

Jorge Jesus, gittiği takımlarda genelde 1’er yıllık kontrat yapıyor. Kalıp kalmayacağına sezon sonunda karar veriyor.

Sabah’ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe’de de iki durumun oluşmasını bekliyor.

EN BÜYÜK ETKEN ŞAMPİYONLUK

Özellikle şampiyonluğun gelmesi Jesus’un Kanarya’da devam etmesi için büyük bir etken olacak. Yeniden Şampiyonlar Ligi platformunda yer alma ihtimali usta çalıştırıcıyı cezbediyor.

Jorge Jesus’un bir şartı da sezon sonunda gelecek yılın transferleri için gerekli bütçenin kendisine verilmesi. Kanarya’da Jorge Jesus kulüple 1 yıllık kontrat yaptığı için ev tutmadı. Sezon bitiminde kalma kararı verirse artık kendisine bir ev bulunacak.

YARDIMCILARI ÇOK SEVİYOR

Jorge Jesus, Fenerbahçe’ye güçlü bir yardımcı kadrosuyla gelmişti. Deneyimli hocayı asiste eden ekip, sarı-lacivertli kulüpte çalışmaktan ve İstanbul’da yaşamaktan dolayı çok mutlu. Eşleri de Türkiye’yi sevdiği için burada kalmak istiyorlar.