Jorge Jesus’un genel Arda Güler tutumuna ilişkin çarpıcı yorum: Başkan Ali Şen ya da Aziz Yıldırım olsa…

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında Fatih Karagümrük’ü deplasmanda geriden gelerek mağlup etmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler’de oyuna sonradan dahil olan Arda Güler de hücumdaki katkısıyla geri dönüşün en önemli mimarlarından biriydi. Fenerbahçe’de Arda Güler’in sergilediği performans, ilk 11’de kullanılmamasına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

BEŞİKTAŞ KARŞISINDA FARK YARATTI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında oynadığı Beşiktaş derbisinden 4-2’lik sonuçla mağlup ayrılırken Sarı-Lacivertliler adına ayakta kalan nadir isimlerden biri Arda Güler’di.

Genç oyuncu, ilk 11’de başladığı mücadelenin özellikle ilk yarısında hücuma yön veren merkezdeki isimdi.

SONRA KULÜBEYE DÖNDÜ

Beşiktaş maçında 76. dakikada yerini İrfan Can Kahveci’ye bırakan Arda Güler, kupadaki Kayserispor maçına yedek kulübesinde başladı. Mücadelenin 78. dakikasında Enner Valencia’nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, son dakikada attığı golle Kayserispor’u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe adına skoru belirleyen isimdi.

Genç oyuncu, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçına da yine yedek kulübesinde başladı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, 51. dakikada Miha Zajc ile eşitliği yakalarken kalan bölümde galibiyet adına yapılan değişiklikler kapsamında Arda Güler de 57. dakika itibariyle İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü 78. dakikada Attila Szalai’nin golüyle deplasmanda 2-1 mağlup ederken Arda Güler, galibiyet golünde kornerden asisti yapan isimdi.

MAÇIN ARDINDAN JORGE JESUS’TAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, konuya ilişkin eleştirilerin aksine Arda Güler’in en çok kendi döneminde süre aldığına değindi.

Arda Güler’in gelişimini devam ettireceğini ifade eden Jesus, “Serdar son 2 maçta 11’de oynadı. Kupada da 11’deydi. 3 tane forvetimiz var. Valencia, Pedro ve Serdar. Pedro’nun durumu kısıtlı. Dolayısıyla fiziksel olarak en iyi durumda değil. Bu şekilde oynatmamız gerekiyor. Formunu yakalaması için oynatmalıyız. Alioski bir süredir oynamadı. 20 küsur oyuncudan oluşan kadronuz olduğunda birinin fazla oynaması normal. Arda, 18 yaşında. Gelişiyor. Benimle aldığı süreyi başka kimseyle almadı. Daha da gelişecek. Türkiye’deki gençler ve milli takım için önemli olacağını düşünüyorum. Kariyerindeki basamakları adım adım çıkması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

SORU İŞARETLERİNİ ORTADAN KALDIRDI

Jorge Jesus’un Arda Güler’i düzenli olarak ilk 11’de oynatmamasının gerekçesi olarak henüz fiziken güçlü ve hazır olmama durumu gösteriliyordu. Fakat fiziki temasın en fazla yaşandığı alan olan ikili mücadele istatistikleri, Arda Güler’in bu konudaki yeterliliğini ortaya koyuyor.

Fatih Karagümrük karşısında 57. dakikada oyuna giren Arda Güler, içinde bulunduğu 13 ikili mücadelenin 9’unu kazanmayı başardı. Bu alanda takımın öne çıkan ismi olmayı başaran Arda Güler, Kadıköy’de oynanan Sevilla ve Beşiktaş maçlarında da 16 ikili mücadele kazanarak dikkat çekti.

PEKİ ONLAR NE DİYOR?

Yazarlarımız Faik Çetiner ve Erman Özgür, Jorge Jesus’un Arda Güler’i bir türlü düzenli 11’de oynatmamasını masaya yatırdı.

FAİK ÇETİNER: GÜLER MİSİN, AĞLAR MISIN? BAŞKAN ALİ ŞEN YA DA AZİZ YILDIRIM OLSA…

“Şahsi merakımdan futbolla ilgili teknik direktör, faal ya da eski futbolcu kimle bir araya gelsem Arda Güler’i mutlaka sorarım. “Neden banko oynatılmıyor?” sorusuna genel cevap, “Biz olsak banko oynatırız” oluyor. Beni gören her Sarı-Lacivertli taraftarların da ilk sorusu Arda Güler oluyor. Bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Şen ya da Aziz Yıldırım olsa, bu konu gündeme bile gelmezdi. Jesus ilk fırçadan sonra onu banko oynatırdı. Fenerbahçe’nin tarihinde tribünlere ‘özel futbolcular’ için özel seyirci gelir. Çok gerilere gitmeden bunlara örnek Cemil Turan, Rıdvan Dilmen, Alex’i gösterebiliriz.”

“Şanssızlığı Jesus”

“Arda Güler de özel bir oyuncu. Sahada olduğu dakikalarda takımına büyük katkılar sağlıyor. Oynadıkça kuvvet kazanacağı, ayrıca fizik olarak sahada sırıtmadığı gerçek. ‘Her şeyi ben bilirim’ kafasında bir hoca olan Jesus, bence Arda’nın en büyük şanssızlığıdır. Başkanlar böyle durumlarda takımlarına müdahale ederler. Siz ne düşünüyorsunuz sayın Ali Koç? Jesus inadıyla bu takım ‘Güler’ mi, ağlar mı?”

ERMAN ÖZGÜR: ARDA’YI OYNAT, TARAFTARI KAZAN

“Fenerbahçe için şampiyonluk yarışında zaten kredisi neredeyse kalmamışken en büyük zararı gereksiz gündemler yaratılması verebilir. Arda Güler konusu da yavaş yavaş gereksiz bir gündem olmaya başladı. 18 yaşındaki oyuncu şimdiye kadar süre aldığı her maçta, bu takımda rahat rahat oynayabileceğini, kalite katabileceğini, maç çözeceğini ispat etti. Jesus’un kimsenin anlayamadığı ya da sadece kendisinin inandığı sebep her neyse artık bundan vazgeçip Arda’yı oynatarak Fenerbahçe’yi de gereksiz bir gündemden kurtarması gerek.”

“Yaptığı işlere bakılırsa…”

“Elbette şampiyonluk her şeyden önemli ama Arda Güler’in sürekli oynayarak hem gelişimini sağlaması hem de şampiyonluk yolunda katkı vermesi mümkün. Şu ana kadar aldığı sürede yaptığı işlere bakılırsa Arda’yı oynattığında ve kazandığında ‘bizim kadar inanmıyorlar’ dediği taraftarı yanına alması da daha kolay olabilir.”