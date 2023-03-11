Jorge Jesus’un Sevilla maçı sonrası futbolculara söylediği sözler ortaya çıktı!

Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca’nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puanla lider bitiren ve UEFA Avrupa Ligi’nde adını Son 16 Turu’na yazdıran Fenerbahçe, ilk maçında Sevilla ile kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE İLK YARIDA İŞİ BİTİREBİLİRDİ

O dönem Şampiyonlar Ligi’nde Sevilla’yı devirerek çeyrek final bileti alan Kanarya bugün de aynı o günkü iştahla maça başladı. İlk yarıda özellikle forvetleri Enner Valencia ve Joshua King’le gole çok yaklaşan, adeta deplasmanda Sevilla’yı yarı sahasına hapseden Fenerbahçe aradığı golü ilk 45’te bulamadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ DİREKT ETKİ YAPTI

Baştan sona üstün oynadığı ilk devrede soyunma odasına golsüz eşitlikle giden temsilcimiz ikinci yarıya da şokla başladı. Devre arasında eski Galatasaraylı Alex Telles’in yerine oyuna giren Joan Jordan 56. dakikada ceza alanı dışından kaleyi yokladı, Arao’ya çarpan top yön değiştirince filelerle buluştu. İspanyollar 1-0 öne geçtikten sonra savunmayı güvence altına almak istedi. Temsilcimiz Fenerbahçe yine şanslar yakalasa da pozisyonlardan gol sesi çıkmadı. 85’te Rakitic’in asistinde Erik Lamela skoru belirleyen golü attı ve maçın skorunu belirledi.

İRFAN CAN DÖKÜLDÜ

Fenerbahçe’de 2-0’lık Sevilla yenilgisinde sahanın en kötü oyuncusuİrfan Can Kahveci oldu. Bu sezon Avrupa’da oldukça başarılı maçlar çıkaran Milli oyuncu, İspanya’daki mücadelede hiçbir varlık gösteremedi. Jorge Jesus’un buna rağmen öğrencisini 87 dakika sahada tutması, sosyal medyada taraftarların büyük tepkisine neden oldu.

‘BİZ BU TURU GEÇERİZ’

Kariyerindeki ilk Avrupa maçında çok iyi bir performans sergileyen Samet Akaydın, yenilgiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Çok talihsiz bir sonuç oldu. Birçok pozisyona girdik, rakibin ise pozisyonu yok. Şanssız bir gol yiyerek ikinci yarıya başladık. Ben takımıma inanıyorum, güveniyorum. İstanbul’da tur atlayan taraf biz olacağız.

SAMPAOLİ TEMKİNLİ

Sevilla, Fenerbahçe karşısına ağır yaralı çıkmıştı. Önce sahasında Osasuna’ya kaybeden, ardından Atletico Madrid karşısında 6-1’le dağılan KırmızıBeyazlılar’da Jorge Sampaoli’nin koltuğu ciddi anlamda sallanıyordu. Ancak 62 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe karşısında gelen 2-0’lık galibiyetle rahat bir nefes aldı. Sampaoli, buna rağmen rövanş için temkinli konuştu. Sampaoli, “Fenerbahçe, çok iyi bir takım olduğunu gösterdi. Maça ummadığımız bir taktikle başladılar ve buna uyum sağlamamız zor oldu. İlk yarıda golü bulsalardı farklı bir sonuç çıkabilirdi. Skora güvenmek hata olur. 2-0, turu geçmek için yeterli değil. İstanbul’da da agresif bir şekilde oynamalıyız. Çünkü evinde çok güçlü olan bir takımla karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.

‘BİZE GÜÇ VERECEK’

Başarılı çalıştırıcı, ikinci yarıda yaptığı stratejik değişikliklerin galibiyeti getirdiğini belirtti. Sampaoli, “Özellikle kendi sahamızda kazanmak önemliydi. Güvenimizi geri getirdi. Şimdi bu galibiyetten güç alarak, pazar günü kazanmak zorunda olduğumuz Almeria maçına çıkacağız” yorumunu yaptı.

‘AVRUPA LİGİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’

Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda oyuna giren Joan Jordan, ilk golü atan isimdi. Başarılı orta saha oyuncusu, çok zor bir sezon geçirdiklerine vurgu yaparak, “Avrupa Ligi bizim için özel bir turnuva. Takım olarak şu ana kadar gösterdiğimizden daha fazla kaliteye sahibiz. Sahamızda kazanmak güzeldi. Pazar günkü Almeria maçı ise ölüm kalım mücadelesi olacak” dedi.

İSPANYOL BASININDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

İspanyol basınında, Sevilla – Fenerbahçe maçıyla ilgili ilginç yorumlar yer aldı. Marca’da yer alan haberde, “Sevilla Ligi’ başka bir olay. İstanbul’a 2 golle gidecekler. İlk yarıdaki futboldan sonra böyle harika bir sonucu hayal etmek bile zordu. Bu galibiyet, Sevilla’nın normale dönmesi yönünde atılan bir adım oldu” ifadeleri kullanıldı. AS Gazetesi de Sevilla’nın Avrupa Ligi’ndeki başarılarına atıfta bulunarak, “Sevilla Ligi” başlığını kullandı. Maç yazısında, “Sevilla, ligdeki çok kötü durumuna rağmen Avrupa Ligi’nde yine çeyrek final konusunda önemli bir adım attı. İlk yarıdaki kötü futbola rağmen 2 golle kazanmayı başardı” denildi.

JORGE JESUS TAKIMA SESLENDİ

Fenerbahçe, tarihindeki en şanssız Avrupa maçlarından biri Sevilla deplasmanında oynadı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda mücadeleyi domine etti, 3’ü net olmak üzere birçok fırsattan yararlanamadı. Farklı kazanılabilecek maç, 2-0’lık yenilgiyle tamamlandı. Durum böyle olunca, karşılaşma bitiminde soyunma odasında hüzün ve büyük bir hayal kırıklığı vardı. Öğrencilerinin bu halini gören Jorge Jesus’un, kısa bir konuşma yaptığı kaydedildi.

‘KALİTENİZİ GÖSTERDİNİZ’

Portekizli teknik adamın, “Özellikle ilk yarıda çok iyiydik. Bu seviyede, bu kadar pozisyona girmek kolay değil. Bunu başardık ama golü atamadık. İlk devredeki futbolla maç sonundaki skor arasında büyük bir tezatlık var. Her şeye rağmen siz bu akşam ne kadar kaliteli ve tehlikeli bir takım olduğunuzu gösterdiniz. Sadece son vuruşlarda etkisizdik” ifadelerini kullandığı belirtildi.

‘TARAFTARLA HER ŞEY MÜMKÜN’

Jorge Jesus, haftaya Kadıköy’de oynanacak maçta taraftar desteğine dikkat çekerek, “Sevilla için çok zorlayıcı bir atmosfer olacağı kesin. Tribün desteğini arkamıza aldığımızda her şeyi yapabiliriz. Evet, işi zora soktuk ama hiçbir şey bitmiş değil. Rövanşta turu geçecek kalitemiz de gücümüz de var. Bu konuda son derece umutluyum” dediği öğrenildi.

‘MAYIS’A KADAR BEKLEYİN’

Jorge Jesus, Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis’in ‘Paparazzo Rubro-Negro’ programına bağlandı. O Dia’da yer alan habere göre, programın fragmanında tecrübeli teknik adam, Türkiye’deki durumuyla ilgili olarak, “Burası çok soğuk. Uyum sağlayana kadar çok fazla acı çektim” ifadelerini kullandı. Jesus, Brezilya’ya dönüp dönmeyeceği hakkındaki soruya ise, “Bunun için mayıs ayına kadar beklemeniz gerekiyor. Seni ve herkesi kucaklıyorum” yanıtını verdi. Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus, bu sözleriyle sezon sonunda ayrılacağının sinyalini net bir şekilde vermiş oldu.