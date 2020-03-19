Jorge Jesus’un üçüncü testi negatif çıktı!

Copa Libertadores’in son şampiyonu Flamengo’nun Brezilyalı teknik direktörü Jorge Jesus’un üçüncü corona virüs testi negatif çıktı.

Önce Brezilya basınında çıkan ve ardından kulüp tarafından da doğrulanan haberlere göre; Jorge Jesus’un ilk testi zayıf ve belirsiz şekilde pozitif sonuç verdi. Evde karantina altına alınan Jesus, ikinci bir test yaptı ancak bu test de benzer sonuç verdi.

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Birkaç gün karantina altında kaldıktan sonra hiçbir semptom rastlanmayan 65 yaşındaki teknik adam, üçüncü kez teste girdi ve bu test, negatif sonuç verdi.

Flamengo, üçüncü corona virüs testinin negatif çıktığını kulüp kanallarından da doğruladı.