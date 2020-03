Jose Mourinho’dan yaşlılara yardım!

Corona virüsü nedeniyle liglerin ertelendiği İngiltere’de Tottenham’ı çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho, salgın ile mücadele için yardım derneklerine el uzattı.

Kulübünün antrenman sahasına yakın bir yerde bulunan ve yaşlı kişilere hizmet veren derneklerle bir araya gelen Mourinho, hem gönüllü olarak çalıştı hem de maddi yardımda bulundu.

Love Your Doorstep derneğinin paylaştığı videoda konuşan 57 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, “Age UK Enfield ve Love Your DoorStep Enfield kurumlarına yardımcı olmak için buradayım. Sizler de yemek, para yardımlarında bulunabilir ve elbette ki gönüllü olarak destek verebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community #THFC please donate https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi

— Love Your DoorStep (@LoveUrdoorstep) March 23, 2020