Joshua King: Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü, camiası

Spor Toto Süper Lig’de 23. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe’nin Norveçli forveti Joshua King, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“TÜRK İNSANININ GÖNLÜNÜN NE KADAR ZENGİN OLDUĞUNU GÖRMÜŞ OLDUK”

Yaşanan deprem felaketlerinin ardından depremzedelere yardım etmek için herkesin elinden geleni yaptığına dikkat çeken King, “Türkiye için zor zamanlardı. Burada yaşayan insanları iyi bir şekilde anlayabildiğimi düşünüyorum. Aynı şekilde biz futbolcular için de Türklerin bizlere olan sevgisini gördüğümüzden dolayı aynı şekilde onların yaşamış olduğu hüznü, acıyı biz de derinden hissettik. Orada yaşananları hayal edemeyiz. Çünkü hayalden de öte bir felaket yaşandığını söyleyebilirim. Ben deprem hayatlarını kaybeden insanların yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Bizler fazlasıyla etkilendik. Depremden çok fazla insan etkilendi. Şu anda gururluyum ki Türkiye’deki bütün insanlar bu doğal afette birlikte hareket edip, tek vücut olarak hareket ettiler. Futbolda rekabet olsa da herkes oradaki mağdur insanlara yardımcı olabilmek için ellerinden geleni ortaya koydular. Sadece Fenerbahçe taraftarları değil, diğer tüm taraftarlar aynı şekilde bu yardımı gösterdi. Umuyorum ki bu yardımlar kısa sürede oradaki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşır ve depremi yaşayan bölge tekrardan ayağa kalkar. Normale dönmek bana göre o kadar kolay değil. Çünkü onların yaşamış oldukları şey bizim hayal ettiklerimizden daha acı, daha fazla. Bizim futbolcular olarak çağrılarımız, bizim yardımcı olmamız da burada yüksek bir ses, yankı uyandırdı. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü, camiası. Bizler de elimizden gelenin en iyisini gösterdik. Yardımcı olmaya çalıştık. Dünyadaki herkes bu konuya kayıtsız kalmadı. Türk insanının gönlünün ne kadar zengin olduğunu görmüş olduk. Yapılan yardımlar da çok güçlü, yüksek derece onlara katkı sağlayacak. Bundan dolayı gururluyum” ifadelerini kullandı.

“ÜZÜCÜ AMA GAYET ANLAŞILIR BİR DURUM”

Gaziantep FK ve Hatayspor’un ligden çekilmeleriyle ilgili gelen bir soru üzerine, “Evet bu takımlar ligden çekildi. Bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çok üzücü bir durum ama gayet anlaşılır bir durum. Bizler maçlarımızı oynamaya gayret göstereceğiz. Oldukça üzgünüz yaşanan durumdan dolayı. Bu depremi yaşayan, hisseden insanların üzüntülerini paylaşıyoruz. Bu doğan afet, futboldan çok daha büyük bir olay. Bizler de önümüzdeki maçları oynamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“SEVİLLA MAÇINDA ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ ORTAYA KOYMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ”

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki Sevilla eşleşmesi hakkında da konuşan tecrübeli forvet, “Grubu lider bitirmiştik. Sevilla ile karşılaşacağız. Bizler Avrupa’da güçlü bir performans ortaya koyduk ki şimdi bu noktadayız. 9’unde ilk maçı, 14’ünde de ikinci maçı oynayacağız. O maçta elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak için sahada olacağız. Sadece Fenerbahçe taraftarlarının değil, tüm Türkiye’nin desteğini hissederek bu maçları oynayacağız. Sahada güçlü kalarak, istediğimiz şeyleri gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.