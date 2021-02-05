Judoda ikinci kademe temel antrenör kursu başladı

ANKARA (AA) – Türkiye Judo Federasyonu, faaliyet programlarında yer alan ve 15 Şubat'a kadar sürecek ikinci kademe temel antrenör yetiştirme ve uygulama kursunun başladığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da başlayan ikinci kademe temel antrenör yetiştirme ve uygulama kursunda 43 kursiyer, teorik bilgi ve uygulamalı ders görecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle düzenlenen kurs, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Federasyon genel koordinatörü Mesut Kapan, eğitim kurulu başkanı Mehmet Yılmaz ile üyeler Gökhan Çelik, Fatih Akcan, Abdülkadir Coşkun ve Osman Gökcül gözetiminde gerçekleşen kursta, başarılı olan antrenörler sertifikalarını alacak.