Julian Assange davasında ABD’nin istediği oldu

ABD’nin gizli yazışmalarını ifşa eden WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesiyle ilgili mahkemede karar verildi.

Sozcu.com.tr

ABD, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ülkeye iadesi için başlattığı yasal süreçte istediği sonucu elde etti… Londra’daki Yüksek Mahkeme, ABD’nin WikiLeaks’in kurucusu Assange’ın iadesini engelleyen karara yönelik temyiz başvurusunu kabul etti.

WikiLeaks üzerinden ABD’nin gizli ve resmi yazışmalarını ifşa ederek gündem olan ve ülkeden kaçarak İngiltere’deki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınan Assange, 2019 yılında yakalanmıştı.

ABD, Avustralya doğumlu 50 yaşındaki Assange’ı 18 farklı suçtan yargılamak için iade talebinde bulunurken İngiliz mahkemesi bunu engellemişti. Fakat ABD’nin temyize gitmesi sonrasında Londra Yüksek Mahkemesi bugün kararını verdi.

Mahkeme, itirazı kabul etti. Hakim Timothy Holroyde, “Mahkeme onay verdi” derken ABD’nin Assange’ın tutukluluk şartları için Birleşik Krallık’a bir dizi güvence verdiğini duyurdu.

ABD, 4 Ocak’taki karara itiraz etmişti. O dönemde İngiliz yargısı Assange’ın ABD’deki cezaevinde intihar etme ihtimali olduğunu gerekçe göstermişti.

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