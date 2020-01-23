Jülide Ateş kimdir? Julide Ateş kaç yaşında?

Julide Ateş boşanırken yaptığı paylaşımla gündem oldu ve hayatına dair detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Peki deneyimli ve güzel sunucu Julide Ateş kimdir? İşte hayat hikyesi…

Ekranların deneyimli sunucusu Jülide Ateş hakkında merak edilenleri derledik. Julide Ateş kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

JÜLİDE ATEŞ KİMDİR?

Jülide Ateş, subay bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci kızları olarak 1971’de Elâzığ’da doğdu. Gençliği İzmir‘de askeri lojmanlarda geçti. Liseyi İzmir’de okudu. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Çocukluğu paten üzerinde geçen Jülide Ateş, gençliğinde lisanslı yelken ve basketbol sporları ile ilgilendi.

1990 yılında Türkiye güzeli seçildi. 1990 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu.

İlk televizyon deneyimine 1992’de Star Haber’i sunmaya başladı. 1996’da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.

ÖZEL HAYATI

Jülide Ateş, İlk evliliğini 1995 yılında iş adamı Cemal Özgörkey ile yaptı. Sadece 6 ay sürdü. Daha sonra Sabah gazetesinin Dış Haberler servisinde çalışan gazeteci Emre İskeçeli ile 11 Temmuz 2001’de Washington’da evlendi fakat şu an boşanma aşamasında. Çiftin bir tane de çocukları vardır.

KARİYERİ

1990’de yapılan yarışmada “Türkiye Güzeli” seçildi. 1991 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu. İlk televizyon deneyimine 1992’de Star Haber’i sunmaya başladı.

Jülide Ateş, 1 Eylül 1994’te Reha Muhtar’ın ekibi olarak Kanal D’ye geçti. 4 Aralık 1994 yılında Reha Muhtar’ın ayrılması, 5 Aralık 1994 yılında Emin Çölaşan’ın ekibi olmuştur.

12 Şubat 1995’te Emin Çölaşan’ın ayrılması, 13 Şubat 1995 yılında Kanal D’de yalnız sunmuştur. 5 Eylül 1995’te Kanal D’den ayrıldı.

1996 yılında TGRT’ye geçti ve 2006’da TGRT’nin satılması sebebiyle bu kanaldan ayrılmıştır. 2000’de Türk Dil Kurumu tarafından “Onur Ödülü” aldı. 2007 yılında Kanal 1’e geçip bu kanaldan ayrıldı.

9 Şubat 2009 tarihinde TRT 2’e geçti. 2011 yılında CNN Türk’e geçip bu kanaldan ayrıldı. 2012 yılında Star TV’de Celal Pir ile sabahları Bugün isimli haber programını sunmuştur. Star TV’nin kardeşi: NTV’ye transfer olmuştur.

ÇALIŞTIĞI TV KANALLARI

1992-1994: Star TV

1992-1994: Teleon TV (ortak yayın)

1994-1995: Kanal D

1996-2006: TGRT

2007: Kanal 1

2009-2010: TRT 2

2011: CNN Türk

2012: Star TV

2012-2014: NTV

2014-2015: Habertürk

2015-2018: Show TV