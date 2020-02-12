Jurgen Klinsmann 76 günde istifa etti! 76 milyon Euro harcadı

Almanya Bundesliga’da ligde kalma mücadelesi veren Hertha Berlin, sürpriz bir şekilde takımın başına getirdiği efsane eski futbolcu Jurgen Klinsmann ile yollarını 76 günde ayırdı. Hertha Berlin’in başında 10 maça çıkan Jurgen Klinsmann, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldıktan sonra istifa etti. 55 yaşındaki teknik adam, topladığı puanlardan çok kış transfer döneminde yaptığı harcamalarla dikkat çekti.

Takımı ligde tutmak için takviye isteyen Jurgen Klinsmann’ın isteğini geri çevirmeyen Hertha Berlin yönetimi, kasasını sonuna kadar açtı. Bunun üzerine listesini yönetime sunan Jurgen Klinsmann, kulübün bir ayda 76 milyon Euro harcamasına neden oldu. Dört futbolcuya harcanan rakam, sonuçlara yansımayınca Jurgen Klinsmann ile yönetimin arası açıldı. Yönetimden yeterli desteği alamadığını söyleyen Jurgen Klinsmann, 12 puan toplayabildiği Hertha Berlin’i ciddi bir finansal sıkıntının içine soktu.

Jurgen Klinsmann, istifası sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ben görev esnasında, kulüpteki görevli isimlerin bana güvenine ihtiyaç duyuyorum. Göreve bağlılık ve konsantrasyon, bu görevdeki en önemli işlerdir. Eğer tüm bunlar garanti edilmezse, ben bir antrenör olarak potansiyelimi gerçeğe dönüştüremem ve işteki sorumluluğu üzerime alamam” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Bundesliga’da 23 puanla 14. sırada yer alan Hertha Berlin, düşme hattının 6 puan üzerinde yer alıyor.

DÖRT FUTBOLCUYA SERVET

Jurgen Klinsmann’ın ilk transferi Santiago Ascacibar oldu. Almanya Bundesliga 2’de Stuttgart forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Ascacibar, Alman teknik adamın listesinde bir numarada yer aldı. Ascacibar için Stuttgart’a 11 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Hertha Berlin formasıyla 5 maça çıkan Santiago Ascacibar, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Milan forması ile başarılı bir performans sergileyen Krzysztof Piatek, Jurgen Klinsmann’ın gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için istediği isim oldu. Polonyalı forvet, Zlatan Ibrahimovic’in Milan’a imza atmasının ardından Milano ekibinde ikinci forvet konumuna düşünce Hertha Berlin’in yolunu tuttu. Jurgen Klinsmann, Krzysztof Piatek için 22 milyon Euro bonservis ödedi. Hertha Berlin ile çıktığı ilk maçta golle tanışan Krzysztof Piatek, sonraki iki maçta ise gol sevinci yaşayamadı.

Lucas Tousart, Hertha Berlin’in transfer rekoru kırdığı isim oldu. Lyon’a Fransız yıldız için 25 milyon Euro ödeyen Hertha Berlin, sürpriz bir kararla Lucas Tousart’ın sezon sonuna kadar Lyon’a kiralanmasına karar verdi. Orta saha oyuncusunun kadroya katılmasını isteyen Lucas Tousart, Jurgen Klinsmann yönetimin hiç maça çıkamadan Almanya’dan 6 aylığına ayrılmış oldu.

Brezilyalı kanat oyuncusu Matheus Cunha, Jurgen Klinsmann’ın istediği son isim oldu. Leipzig’den 18 milyon Euro’ya transfer edilen Matheus Cunha, henüz Hertha Berlin forması giymedi. Matheus Cunha da tıpkı Lucas Tousart gibi Jurgen Klinsmann yönetimini göremeyen ikinci kış transferi oldu.