Jürgen Klopp futbolcuları ile ilişkisini anlattı: ‘Uyurken bile düşünüyorum’

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, corona virüsü nedeniyle futbol maçlarının ertelenmesi ve oyuncuların performans durumunun bu olaydan etkilenmemesi için yaptıklarını anlattı.

Bir podcast programında konuşan başarılı hoca, “Bütün gün hatta uyurken bile oyuncularımı düşünüyorum. Benim için en önemli şey oyuncunun en iyi durumda olması. Bunu da beslenme, antrenman ve taktikle yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Her şeye rağmen oyuncuların da kendilerine dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Klopp, “Ancak eve gittiklerinde kendilerine ait bir zamanları var. Bu normal bir hayat ama performanslarına doğrudan etki ediyor. Onlarla ilgileniyor gibi yapmıyorum. İlgileniyorum. Kiminle çalıştığınızı bilmek ve birisinin neden kararlı ve motive olduğunu bilmek önemlidir” şeklinde konuştu.

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Oyuncularla arasındaki ilişkiye önem verdiğini söyleyen Klopp, “Onları tanımam gerektiğini düşünüyorum. Bu bir ilişki yaratıyor. Benimle konuşabilirler ve bu her zaman çok önemlidir. Bir maçı 4-0 kazansanız da, kaybetseniz de soyunma odasında bir konuşma yapıyorsunuz ve bu aynı olmalı. Çünkü bu konuşma sonuçlardan bağımsız olmalı” yorumunda bulundu.

“Özel ve kişisel bir temel var ve bu ikisi birlikte ne kadar iyi çalışırsa o kadar iyi olur” diyen Klopp, başarısındaki en büyük etken olarak oyuncuları ile arasındaki bu bağ olduğunu düşünüyor.

Oyunculara karşı daima dürüst olduğunu söyleyen Klopp, “Yüzde 100 dürüstüm, her zaman gerçeği söylemiyorum ama bu farklı bir şey. Bana sorarsan yüzde 100 dürüst olurdun. Bu ne demek istediğinle ilgili. Bir oyuncuya asla yalan söylemedim, bu hiç işe yaramaz. ‘Bunu yaparsan bir şansın var’ dediğimde onu yaparsa bir şansı olur.” dedi.

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