‘Justin Bieber’ hastalığının (Lyme) verisi tutulmamış

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Amerikalı genç sanatçı Justin Bieber’da da görülen lyme hastalığının Türkiye’de görülüp görülmediğini Sağlık Bakanlığı’na sordu. Eksik cevap verildiğini belirten CHP’li Bakan, “Bakanlıktan gelen cevaba göre 2019 yılında Türkiye’de hastalığa yakalananların verisi tutulmamış” dedi.

LYME SORUSU ÜÇ BAKAN ESKİTTİ

Murat Bakan’ın 2017-2019 yılları arasında verdiği üç yazılı soru önergesi üç bakan eskitti. İlk önergenin verildiği sırada Sağlık Bakanı Recep Akdağ’dı. Murat Bakan, ikinci soru önergesini Ahmet Demircan döneminde verdi. Ancak Demircan da Bakan’ın soru önergesine cevap vermedi. Son olarak Fahrettin Koca döneminde lyme hastalığını hatırlatan Bakan’ın sorusuna cevap verildi.

BİNLERCE HASTA LYME’I FARK EDEMİYOR

Bakan’ın lyme hastalığını Meclis’in gündemine almasından sonra Amerikalı genç sanatçı Justin Bieber’ın da hastalığa yakalandığı anlaşıldı. Milyonlarca hayranı olan Bieber’in yakalandığı hastalık farkındalık da oluşturdu. Bakan, “Milyonlarca insanda farkındalık oluşturan lyme hastalığı bakanlığın dikkatini yeterince çekmemiş. Dünya Sağlık örgütü WHO, lyme hastalığının Türkiye dahil olmak üzere 61 ülkede endemik olduğunu açıkladı. Bu da Türkiye’nin gençlerinin risk altında olduğunu gösteriyor” dedi. CHP’li vekil, “Bakanlıktan gelen açıklamada 2018 yılında 51 hastanın hastanelere başvurarak lyme hastası olduğunu bildirdiğini açıkladı. Lyme hastalığının bildirimi zorunlu hastalıklar içerisinde olduğunu biliyoruz ama farkındalık çalışması içinde olmazsak daha çok hastanın bunu fark ederek hastanelere başvurmasını nasıl sağlarız? Hastalık büyük taklitçi olarak anılıyor. Dolayısıyla bu konuda farkındalık oluşmazsa hastanın gerçekten lyme mı, yoksa başka bir hastalık sahibi mi olduğunu bilmek imkansız. Binlerce lyme hastası doğru teşhis konulamadığı için farklı hastalıkların tedavisini görüyor” dedi.

Bakanlık, vakaların yıllara göre dağılımını şöyle açıkladı: 2014’te 21 kişi, 2015’te 21 kişi, 2016’da 4 kişi, 2017’de 38 kişi, 2018’te 51 kişi.

LYME NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü WHO’nun aktardığı bilgilere göre başka hastaları taklit edebildiği için ‘büyük taklitçi’ olarak ünlenen lyme hastalığı 117 ülkede barınıyor, Türkiye’nin de dahil olduğu 61 ülkede ise hastalık endemik halde bulunuyor. Lyme hastalığı daha çok gençler arasında görülen ve romatizma benzeri bulguların ortaya çıkmasıyla araştırılmaya başlanan bir hastalık türü.