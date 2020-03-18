Justin Bieber ve Hailey Baldwin evde geçirdikleri zamanı eğlenceli hale getirdi

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsüne karşı kendilerini eve kapatan Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti, TikTok videoları çekerek eğlenmeye başladı. Çift, dans ettikleri anları takipçileriyle paylaştı.

Tüm dünyayı hızlı bir şekilde etkisi altına alan Corona virüsü, ünlü isimleri tedbir amaçlı eve kapatmaya devam ediyor.

2018 yılında Hailey Baldwin ile evlenen Justin Bieber da kendini dış dünyadan izole eden çiftlerden biri oldu. Çift evde geçirdikleri vakti TikTok videoları çekerek eğlenceli hale getiriyor.

Dans ettikleri videoyu takipçileriyle paylaşan Justin Bieber, hayranlarına moral verdi.