Justin Bieber ve James Corden’ın çocukları taklit etmesi sevimli görüntülere sahne oldu

Ünlü şarkıcı Justin Bieber bir televizyon programına katıldı. Program sunucusu James Corden ile birlikte çocuklarla dans eden ikili oldukça sevimli görüntülere sahne oldu.

Justsin Bieber önceki gece James Corden’ın sunuculuğunu üsltendiği The Late Late Show’a katıldı. Yeni albümü, evliliği, turneleri hakkında konuşan Bieber’ın, programdaki asıl performansı tabii ki bu değildi.

Bieber, kendisinin dünyaca ünlü bir isim haline gelmesini sağlayan “Baby” isimli şarkısı eşliğinde Corden ile birlikte çocuklarla dans etmeye başladı. Çocukların yaptığı hareketleri taklit etmeye çalışan ikilinin görüntüleri hayranları tarafından oldukça beğenildi.

Çocukların danslarını gayet başarılı bir şekilde taklit eden Bieber’ın aksine Corden’ın bazı hareketleri yapamaması ise izleyicileri gülümsetti.