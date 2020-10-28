Juventus 3 gol attı, Barcelona 2-0 kazandı! Merih Demiral kızardı…

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Barcelona’yı ağırlayan Juventus, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı ve Katalan ekibine kendi evinde ilk kez yenildi.

Corona virüsüne yakalanan ve dört testi de pozitif çıkan Cristiano Ronaldo’nun oynamadığı maçta, İtalyan ekibi yıldız futbolcunun yokluğunu fazlasıyla hissetti.

Alvaro Morata’nın üç gol attığı ancak hepsinin ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği gecede, Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Ousmane Dembele ve 90+1’de penaltıdan Lionel Messi kaydetti.

Milli futbolcumuz Merih Demiral ise, ilk 11’de başladığı maçın 70. ve 85. dakikalarında gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Juventus 3 puanda kalırken, Barcelona gruptaki ikinci galibiyetini alarak 6 puana ulaştı. Juventus gruptaki üçüncü maçında Ferencvaros’a konuk olurken, Barcelona sahasında Dinamo Kiev’i konuk edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GECENİN SONUÇLARI

Krasnodar 0-4 Chelsea

Sevilla 1-0 Rennes

1-0 Rennes Borussia Dortmund 2-0 Zenit

2-0 Zenit Club Brugge 1-1 Lazio

Ferencvaros 2-2 Dinamo Kiev

Juventus 0-2 Barcelona

Manchster United 5-0 Leipzig

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