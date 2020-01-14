Juventus açıkladı: ‘Merih Demiral’ın optimum iyileşme süresi…’

Juventus, milli savunmacı Merih Demiral’ın sağlık durumu hakkında bir güncelleme paylaştı. Merih’in Avusturya’nın Innsbruck kentinde ameliyat edildiği ve Prof. Dr. Christian Fink tarafından gerçekleştirilen operasyonun oldukça başarılı geçtiği ifade edildi.

Aynı zamanda açıklamada Merih Demiral’ın optimum iyileşme süresi de paylaşıldı. EURO 2020’de oynayıp oynayamayacağı merak konusu olan 21 yaşındaki stoperin iyileşmesi için optimum gerekli sürenin 6-7 ay olduğu ifade edildi.

Merih sakatlığı sonrası yaptığı paylaşımda “Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere” demişti.

75 MİLYON EURO’LUK TRANSFERİ KESMİŞTİ

Juventus’un sezon başında Sassuolo’dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Merih Demiral, son dönemde düzenli bir şekilde ilk 11’de oynamaya başlamıştı. Merih Demiral, bu sezon Serie A’da 5, Şampiyonlar Ligi’nde 1 ve İtalya Süper Kupası’nda 1 olmak üzere Juventus formasını bu sezon 7 kez terletmişti. Juventus’un deneyimli hocası Sarri 75 milyon Euro’ya transfer edilen Matthijs de Ligt yerine Merih’e forma vermişti.

Merih Demiral`ın sakatlığı hakkında İtalya`da şok iddia: `Serie A`ya yakışmıyor` Roma karşılaşmasında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklanan Juventus`lu Merih Demiral sezonu kapatırken EURO 2020`de de forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. 21 yaşındaki milli yıldızın sakatlığı ile ilgili olarak İtalya basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İlgili Haberi Oku

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda da Çağlar Söyüncü ile iyi bir ikili oluşturan 21 yaşındaki futbolcu, Türkiye’nin en az gol yiyen takımlar arasına girmesinde önemli rol oynamıştı.

Merih Demiral, Roma ile oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında ağları havalandırarak Juventus formasıyla ilk resmi golünü kaydetmişti. Bu golden 16 dakika sonra Roma ceza sahası içine yapılan ortaya Aleksandar Kolarov ile birlikte yükselen Merih Demiral, sol ayağının üzerine dengesiz şekilde düşünce kötü bir sakatlık yaşamıştı.