Juventus hisselerinde Ronaldo rüzgarı

Ronaldo transferinin ilk yılında Juventus hisseleri yüzde 150 değerlenmişti ancak beklenen başarının gelmemesi ve pandemiyle sert düşüş geldi. Şimdi gidiş haberiyle hisse yönünü yukarı çevirdi.

Sozcu.com.tr

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a gelişi kulübün hisse değerini uçurmuştu, gidişine dair haberler de hisselerde yükselişi beraberinde getirdi.

36 yaşındaki yıldız ismin İtalyan kulübünden ayrılarak İngiliz devi Manchester City’ye transfer olacağı yönündeki haberler üzerine Juventus hisseleri son iki günde yaklaşık yüzde 4 değerlendi.

Ronaldo’nun gelişi sonrası bir ara 1,5 milyar euroya kadar yükselen Juventus’un piyasa değeri, şu an yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde bulunuyor.

İLK YILINDA HİSSE YÜZDE 150 DEĞERLENMİŞTİ

2018 yazında Ronaldo’nun İspanyol devi Real Madrid’den 100 milyon euroluk bonservis bedeliyle İtalyan kulübüne transferi, Juventus’un borsada işlem gören hisse değerinin birkaç ayda neredeyse ikiye katlanmasını da beraberinde getirmiş, transferin ilk yılında hissedeki yükseliş oranı yüzde 150 oranına ulaşmıştı.

Ronaldo’nun gelişiyle kulübün lisanslı ürünlerinin satışı ve sponsorluk geliri artmıştı.

Ronaldo’nun gelişi öncesi 60 euro/cent seviyelerinde olan Juventus’un hisse değeri, Nisan 2019’de 1,54 euro ile zirveyi görmüştü.

BAŞARI GELMEDİ, PANDEMİYLE DE ÇAKILDI

Ancak işler daha sonra istediği gibi gitmedi ve hisse değeri düşüş eğilimine girdi. Şubat 2021’de de pandemi etkisiyle çakıldı.

Bloomberg’de bugün yayımlanan haberde, beklentilerin aksine Ronaldo’nun Juventus hisselerinde uzun vadeli ve kalıcı bir yükseliş getirmediğine dikkat çekildi.

Nitekim, Juventus’un hisse değerinde son üç yıldaki yükseliş, Stoxx Europe 600 endeksindeki yükselişe yakın seviyede oldu.

Bu gelişmede, Juventus’un Ronaldo’nun gelişiyle hedeflenen başarıya ulaşamaması kadar pandeminin kulüp gelirlerini düşürmesi de etkili oldu.

30 MİLYON EUROLUK MAAŞTAN KURTULACAKLAR

Bloomberg, Juventus’un hisse değerindeki geçen yılki düşüşün pandemi kaynaklı olduğunu ancak pandemi öncesinde de hissenin düşüş yörüngesinde olduğunu hatırlattı.

Ronaldo’nun satışından Juventus’un 30 milyon euro bonservis talep ettiği, ayrıca yıllık 30 milyon euroluk maaşından kurtulmanın da kulüp bütçesini olumlu etkileyeceği belirtiliyor.

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