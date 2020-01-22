Juventus Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek?

Yazan:
Alaturka Online
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Juventus Roma karşılaşmasına dakikalar kaldı. İtalya Kupası’nda bu akşam çeyrek final heyecanı yaşanacak. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in ilk 11’de yer alması beklenen karşılaşmadan son gelişmeler haberimizden görebilirsiniz. İlk maçı 2-1’lik skor ile kaybeden Roma deplasmanda galibiyet arayacak. İşte Juventus Roma maçından bilgiler.

JUVENTUS ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası çeyrek final maçında bu akşam Juventus ile Roma saat 22.45’te karşılaşacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

JUVENTUS ROMA MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11’LER

Juventus: Buffon, Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo, Rabiot, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo

Roma: Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Cristante, Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Kalinic

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