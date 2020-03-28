Juventus’ta kaptan Chiellini herkesi aradı, maaşta indirim teklif etti!

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada ligler süresiz askıya alınırken milli yıldızımız Merih Demiral’ın formasını giydiği Juventus’un kaptanı Giorgio Chiellini mücadelesini saha dışında da sürdürmeye devam ediyor.

Tuttosport’ta yer alan habere göre; Kulüp tesislerindeki odasında kendisini karantinaya alan Juventus’un kaptanı, takım arkadaşlarıyla görüntülü konuşmalar yaparak maaşlarında indirime gitmeleri için onları ikna etmeye çalışıyor.

Liglerin durması nedeniyle gelirlerinden mahrum kalan kulüplere ekonomik olarak yardımcı olmak isteyen futbolcuların bu davranışı örnek teşkil ederken Chiellini ilk görüşmeyi Başkan Andre Agnelli ile yaptı.

Takım kaptanları Gigi Buffon, Leonardo Bonucci ve Cristiano Ronaldo ile görüşen Chiellini, takım arkadaşlarından tam destek alırken, diğer futbolcularla da görüşmelerini devam ettiriyor.

Yapılan görüşmeler sonucunda bütün futbolcular maaşlarda indirim kararına destek verirken “Biz de bu sistemin parçasıyız ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedikleri belirtildi.

İtalyan ekibinde en fazla maaşı yıllık 31 milyon Euro kazanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo alıyor.

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