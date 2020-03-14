Juventus’tan Corona virüsü ile mücadele kampanyasına bağış! Bonucci’den 120 bin Euro

Juventus’un deneyimli savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, 2016 yılında oğlunun hayatını kurtaran Torino Şehir Hastanesi’ne eşi Martina Maccari ile birlikte 120 bin Euro bağışladığını açıkladı.

2016 yılında oğlunun tedavisini ağır hastalığında büyük pay sahibi olan Torino Şehir Hastanesi’nde Antestezi ve Acil Servis Direktörü Maurizio Berardino ve Radyoloji Departmanı Direktörü Paolo Fonio’ya koronavirüs teşhis ve tedavilerinde kullanılması için 120 bin euro bağışladığı belirtildi.

Özellikle Bonucci’nin yaptığı bağışın taşınabilir ultrason cihazları, iki aylık tek kullanımlık malzemelerin satın alınacağı da hastane tarafından duyuruldu.

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Bonucci’nin oğlu Matteo, hastalığı döneminde 2016 yılından 2018 yılına kadar Torino’daki Regina Margherita Çocuk Hastanesi’nde bir dizi ameliyat geçirmiş ve daha sonra sağlığına kavuşmuştu.

Aynı zamanda Juventus kulüp olarak katıldıkları yardım kampanyasına 300 bin Euro bağışladı. Maurizio Sarri kampanyaya 15 bin Euro, Miralem Pjanic ise 10 bin Euro bağışladı.