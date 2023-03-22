Juventus’un yeni sezon 11’i için ilk hedef Süper Lig’den!

İtalya Serie A’da eski günlerini arayan Juventus, köklü bir kadro değişimine hazırlanıyor. İtalyan devi, yeniden iddialı olabilmek adına hedeflerini belirlemiş durumda.

CEZA İLE SARSILMIŞLARDI

İtalya Serie A’da Juventus, yakaladığı 8 maçlık galibiyet serisiyle üst sıralarda etkin olma çabası içerisindeydi. Bu galibiyet serisinde gol dahi yemeyen İtalyan devi, 13 Ocak’ta lider Napoli’ye karşı deplasmanda 5-1 ile dağılmıştı.

20 Ocak’ta ise işleri çok daha zora sokacak bir durumla karşı karşıya kaldılar. Sermaye kazançlarının kullanımına ilişkin dava sonucunda 15 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalan İtalyan devi, o dönemde 3. sıradan 11. sıraya gerilemişti.

TOPARLANMA ÇABASI

20 Ocak’ta ceza ile sarsılan Juventus, 22 Ocak ve 29 Ocak’ta iç sahada oynadığı Atalanta ve Monza maçlarından da galibiyet çıkaramadı. Sonrasında şubat ayıyla birlikte yükselişe geçen Torino ekibi, oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet alırken tek yenilgi Roma deplasmanında geldi. Şu anda ligde 41 puanla 7. sırada yer alıyorlar.

FUTBOLUN LİDERİ DEĞİŞTİ

Juventus, 15 puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldığı dönemde yöneticilerinin de görev yasağıyla sarsılmıştı. Suçun işlendiği dönemin sportif direktörü Paratici’ye 2.5, başkan Agnelli ve Arrivabene’ye 2 yıl, Cherubini’ye 1 yıl 4 ay ve Pavel Nedved’e 8 ay futboldan men cezası verdi.

Juventus’ta bu yaşananlar sonrası 22 Ocak 2023’te Francesco Calvo, futboldan ana sorumlu isim konumuna getirildi.

CALVO’NUN PLANI DEVREDE

Francesco Calvo’nun sorumluluğunu üstlendiği futbol takımı, yeni sezonda büyük bir değişime hazırlanıyor. İtalyan futbol adamının her bölge için yeni isimlere yoğunlaştığı ve listesini hazırladığı belirtiliyor.

AYRILIKLAR KAPIDA

Yeni sezonda Juventus’un takım iskeletinin değişmesi bekleniyor. Sözleşmesi bitecek yıldızlardan Angel Di Maria ve Adrien Rabiot’nun takımdan ayrılma ihtimalleri yüksekken Juan Cuadrado ve Alex Sandro gibi önemli isimlerin de sözleşmelerinin sonuna gelinmiş durumda.

Torino ekibinde PSG’den kiralık Leandro Paredes ve Marsilya’dan kiralık Arkadiusz Milik’in de durumları belirsizliklerini koruyor. Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Juventus’un yıldız golcüsü Dusan Vlahovic de birçok Avrupa devinin listesinde yer alırken takımdan ayrılabileceği söylentileri yükseliyor.

CALVO’NUN ÖNCELİKLİ HEDEFİ TÜRKİYE’DEN

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Juventus’ta Francesco Calvo, her bölge için öncelikli hedeflerini belirlemiş durumda. Kadroda toplu bir değişim planlanırken önceliği ise hücum hattındaki isimler teşkil ediyor.

Buna göre Sassuolo’nun eski golcüsü Gianluca Scamacca’yı West Ham’dan yine İtalya’ya döndürmek isteyen Calvo, kısa sürede Sassuolo’daki formuyla dikkat çeken Armand Lauriente’yi de transfer etmeyi planlıyor. Esas bomba ise Türkiye’den geliyor.

ZANIOLO İLK HEDEF

Francesco Calvo’nun 11’inde yer alan isimlerden biri de Galatasaray’dan Nicolo Zaniolo… Calvo’nun en flaş hamleleri olarak Gianluca Scamacca ve Nicolo Zaniolo gösteriliyor.

İtalyan basınında geniş yer bulan yeni 11 için ilk hedefin Galatasaray’dan Nicolo Zaniolo olduğu aktarılıyor. İtalyan yıldızın ilk yaz transfer dönemi için geçerlilik taşıyan 35 milyon Euro’luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

TALİBİ ÇOK

Galatasaray’ın Avrupa genelinde transfer döneminin sona ermesi ve Türkiye’de devam ediyor olmasının avantajıyla 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Roma’dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için şimdiden birçok takım devreye girmiş durumda.

Ara transferde Roma’dan Milan’a gidişi gerçekleşmeyen Zaniolo için Milan, yine en istekli takımların başında geliyor. Bournemouth’a transfer olmayı reddeden İtalyan yıldız için Premier Lig’den Tottenham da takibini sürdürüyor.