Kaan Ayhan gerçekleri: Beşiktaş’a transferi neden gerçekleşmedi?

Galatasaray’ın sürpriz şekilde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan transferinin perde arkasına Milliyet ulaştı. Galatasaray’ın yaz döneminde de gündemine gelen ama son anda gerçekleşmeyen Kaan Ayhan transferi çok stratejik bir hamle ile olumlu sonuçlandı.

Beşiktaş’ın da ilgilendiği 28 yaşındaki futbolcunun transferine noktayı koymak için sarı-kırmızılı kulüpten Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demireli’nin Almanya’dan yakın dostu olan Kaan’ı hemen ikna ettiği, uzun pazarlıklar sonunda da Sassuolo’nun direncini kırdığı öğrenildi.

OKAN BURUK’UN ELİ ÇOK RAHATLADI

Kaan Ayhan’ın çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğu ve sarı-kırmızılıları “gönlünde yatan aslan” olarak gördüğü öğrenildi. Yaz döneminde Galatasaray’a transferi gerçekleşmediği için büyük hayal kırıklığı yaşayan ve Sassuolo’da hocasıyla arası açılan Kaan Ayhan’ın transferi Okan Buruk’un elini de çok rahatlattı.

SATIN ALMA OPSİYONU 2.8 MİLYON EURO

İstanbul’a gelen Kaan Ayhan’ın maliyeti de belli oldu. 400 bin euroya kiralanan 28 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu 2.8 milyon euro olacak. Kaan yarım sezon için 600 bin euro alacak. Milli futbolcu önümüzdeki 3 yıl için ise 1 milyon, 1 milyon 250 bin ve 1 milyon 350 bin euro kazanacak.

TAM BİR JOKER

Farklı pozisyonlarda oynayabilen milli futbolcu yerli denkleminde önemli bir hamle olmasının yanı sıra savunmada önemli bir alternatif olacak. Kaan ayrıca Dubois’in sol bekte devam edeceği düşünüldüğünde Sacha Boey için de sağ bekte önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

BEŞİKTAŞ’A TRANSFER OLMAMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Kaan Ayhan için Beşiktaş da devreye girmiş, İtalyan kulübü Sassuolo ile pazarlık için masaya oturmuştu. İlk etapta kiralık düşünülen oyuncu için İtalyanlar zorunlu satın alma maddesi koymak istedi, siyah-beyazlılar bunu kabul etmedi. Böyle olunca görüşmeler daha fazla ilerleyemedi. Kaan Ayhan’ın Türkçe, Almanca, İtalyanca ve İngilizce bilmesi büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Yeni Galatasaraylı, bu özelliğinden dolayı takım içerisinde köprü vaziyeti de görecek. (Skorer)