Kabil alarmı! Biden, yeni terör saldırıları konusunda uyarıldı

İsmini açıklamak istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’de muhtemel yeni terör saldırıları konusunda uyarıldığını açıkladı.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü IŞİD tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 170 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

İsmini açıklamak istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kabil’de muhtemel yeni terör saldırıları konusunda uyarıldığını açıkladı.

Öte yandan, ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantıda Biden’a, havalimanında ABD personelini ve diğerlerini korumak için olası tüm önlemlerin alındığının aktarıldığı belirtildi.

“BUGÜNE KADARKİ EN TEHLİKELİ DÖNEM OLACAK”

Yetkili, “Bu misyonun önümüzdeki birkaç günü bugüne kadarki en tehlikeli dönem olacak” ifadelerini kullanarak, ABD güçlerinin olası IŞİD hedeflerini araştırdığını aktardı.

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