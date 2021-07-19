‘‘Kabil Havaalanı Konusunda Türkiye ile Görüşmeler Sürüyor’’ 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü John Kirby, Türkiye ile Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın güvenliği konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Havaalanının güvenliğinin Afganistan’daki diplomatik misyonların varlığını sürdürebilmesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Pentagon Sözcüsü, Türkiye ile yöntem ve ayrıntıların görüşülmeye devam ettiğini belirtti. Kirby, bu konudaki planların henüz son şeklini almadığını söyledi. Pentagon Sözcüsü, ABD’nin de havaalanındaki güvenlik faaliyetlerine destek sağlayacağını belirtti.

Kirby, geçen hafta yaptığı açıklamada da Türkiye’nin NATO’nun Kararlı Destek Misyonu kapsamında Kabil Havaalanı’nın güvenliğinde rol oynadığını, ancak şimdi bütün yabancı güçler ülkeden çekilirken bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydetmişti.

Bu düzenlemelere, Türkler’e havaalanının güvenliğinin sağlanmasında kimlerin yardımcı olacağının belirlenmesinin de dahil olduğunu belirten Kirby, ‘‘Türkler’le görüşme halindeyiz, hala bu güvenlik faaliyetlerinin kapsamını belirlemeye çalışıyoruz’’ diye konuşmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçtiğimiz günlerde iki kez telefonda görüşerek Kabil havaalanındaki güvenlik faaliyetleri konusunu ele almıştı.

ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte Türkiye’nin Kabil Havaalanı’nın güvenliğini sağlaması konusu bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Haziran ayı sonunda da ABD’den teknik bir heyet, havaalanının güvenliği ve işletilmesiyle ilgili müzakereler kapsamında Ankara’da temaslarda bulunmuştu.

Türkiye’nin, NATO’nun Afgan güvenlik güçlerini eğitme misyonunun bir parçası olarak Afganistan’da 500’den fazla askeri bulunuyor. Bu askerlerin bir bölümü hali hazırda havaalanında görev yapıyor.

ABD askerleri çekilirken Afganistan’da etkinliğini arttıran ve arka arkaya birçok bölgede kontrolu yeniden sağlayan Taleban, Türkiye’nin Afganistan’da kalmasını toprak bütünlüğü ve egemenliğin ihlali olarak gördüğünü yaptığı bir açıklamayla dile getirmişti.

Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, 13 Temmuz’da yaptığı açıklamada Türkiye’yi “işgalcilikle” suçlamıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Taleban’la görüşme niyeti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yılı törenlerine katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşe’ye gitmeden önce yaptığı açıklamada, ‘‘Burada Taliban’ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Biz de Türkiye’den Taliban’a sesleniyoruz. Yani bu işgal hareketini, kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım. Ve bir an önce Afganistan’ın genelinde barışın egemen olduğunu dünyaya göstermek lazım’’ dedi.