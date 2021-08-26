Kabil Havalimanı’nda patlama

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi. Taliban, patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, havalimanında meydana gelen patlamayı doğrulayarak, “Kabil Havalimanı dışında bir patlama meydana geldiğini doğrulayabiliriz. Kayıplar henüz net değil” dedi.

İNTİHAR SALDIRISI ŞÜPHESİ

ABD’li yetkililer, patlamanın Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın Abbey Kapısı mevkiinde meydana geldiğini ve intihar saldırısı üzerinden durulduğunu belirtti.

Yetkililer ayrıca, patlamada ilk belirlemelere göre 3 ABD askerinin yaralandığını aktardı.

Görgü tanıkları, patlama sonrası havalimanındaki uçuşların devam ettiğini ifade ederken, yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

MSB: İKİ PATLAMA OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur” denildi.

TALİBAN: 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Taliban, havalimanındaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban mensubunun da yaralandığını bildirdi.

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