Kabil Havalimanı’nda yine izdiham çıktı! Silahlar ateşlendi…

Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban güçlerinden kaçmaya çalışan Afganların, tahliye operasyonlarının sürdürüldüğü Kabil Havaalanı çevresindeki bekleyişi sürüyor. Zaman zaman silah seslerinin duyulduğu havalimanında izdihamlar da yaşanıyor.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından binlerce kişi, birçok ülke tarafından tahliye operasyonlarının sürdürüldüğü başkent Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na akın etmeye devam ediyor.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Ülkeden kaçma umuduyla havalimanının etrafında toplanan Afganların umut dolu bekleyişi bugün de sürerken, zaman zaman izdiham yaşanan havalimanı çevresinde silah sesleri duyulduğu ifade edildi.

“KABİL HAVALİMANI’NA GİTMEYİN” UYARISI

ABD’nin Kabil Büyükelçiliği tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı etrafında “potansiyel güvenlik tehdidi” bulunduğu ifade edildi.

ABD vatandaşlarının havalimanı ve çevresinden uzak durmasının istendiği açıklamada, “Kabil Havalimanı çevresindeki potansiyel güvenlik tehditleri nedeniyle ABD vatandaşlarına ABD’li yetkililerden bireysel talimat almadığı sürece şu anda havaalanına seyahat etmekten ve havaalanı kapılarından kaçınmalarını tavsiye ediyoruz” denildi.

TALİBAN’IN SİYASİ OFİS BAŞKANI BİRADER, KABİL’DE

Geçtiğimiz salı günü Katar’ın başkenti Doha’dan Afganistan’ın Kandahar kentine gelen Taliban Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader’in hükümet kurma görüşmelerine katılmak üzere sabah saatlerine başkent Kabil’e geldiği belirtilmişti.

İsmini vermeyen bir Taliban yetkilisi, “Birader, kapsayıcı bir hükümetin kurulması için liderler ve siyasilerle görüşecek” demişti.

Öte yandan Birader, 1994 yılında Afganistan’da Taliban’ı kuran 4 isimden biri olarak biliniyor.

İlginizi Çekebilir Başına 5 milyon dolar ödül konmuştu… Kabil’de ortaya çıktı İlginizi Çekebilir Kabil’den yaklaşık 7 bin sivil tahliye edildi