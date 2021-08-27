Kabil’deki Saldırılarda Can Kaybı Sayısı Artıyor

Afganistan’ın başkenti Kabil’de tahliyelerin devam ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın girişlerinden birinde ve hemen yakındaki bir otelde düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı artıyor. Son açıklanan bilgilere göre hayatını kaybeden kişi sayısı 85’e yükselirken saldırıda ölen ABD’li asker sayısı da 13’e çıktı.

Taleban yetkilileri saldırılar neticesinde 72 kişinin öldüğünü ölenlerin arasında 28 de Taleban militanının bulunduğunu açıkladı. Ölenler arasında başka ülke vatandaşları bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı. Saldırıda yaralanan kişi sayısı konusunda da Taleban’dan farklı açıklamalar geldi. Yaralı sayısı 60 ila 140 arasında olarak farklı farklı sayılar açıklandı.

ABD, ilk olarak 12 askerin saldırıda hayatını kaybettiği açıklamasını yaptı ancak ağır yaralı askerlerden biri daha hayatını kaybetti. Dün kameralar karşısına geöerek açıklama yapan Başkan Joe Biden, ağır yaralı askerler olduğunu söylemişti. 15 ABD’li askerin saldırılar neticesinde yaralandığı açıklanmıştı. ABD Merkez Komutanlığı daha sonra yaralanan asker sayısının 18 olduğunu duyurdu. Bu saldırı 2011 yılında Afganistan’da 30 ABD’li askerin hayatını kaybetmesinin ardından en fazla ABD’li askerin öldüğü saldırı oldu.

Saldırıyı üstlenen IŞİD terör örgütünün yaptığı açıklamada saldırıda, Amerikan ordusuyla çalışan tercümanlar ve onlara yardımcı olan kişilerin hedef alındığı belirtildi. Saldırıda iki ayrı intihar bombacısı mı kullanıldı yoksa tek kişi iki bombayı da aynı anda mı infilak ettirdi bu henüz netlik kazanmadı.





Bombalardan biri havalimanının en kalabalık durumdaki giriş noktalarından biri olan Abbey giriş kapısında diğeri de hemen giriş noktası yakınındaki Baron Otel’in olduğu noktada patlatıldı.

Saldırıların ardından yeni tehditler de devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, batılı ülkelerin tahliye işlemlerinin sonuna yaklaşıldıkça saldırı tehdidinin de yükseldiğini söyledi. İngiltere Savunma Bakaı bu saldırılarla IŞİD benzeri terör örgütlerinin ABD ve İngiltere’yi Afganistan’dan kovduk iddiasını savunmak adına bu eylemleri yapma niyetinde olduklarını söyledi.