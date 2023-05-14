Kabinde skandal! Cümbür cemaat oy kullandılar…





Türkiye genelinde oy kullanma işlemi devam ederken bazı illerden tartışmalı görüntüler gelmeye devam ediyor. Erzurum merkez Yakutiye İlçesi Maksut Efendi Ortaokul’nda da tüm itirazlara rağmen okuma-yazma bilmeyen bir kadın seçmenin oyunu kullanması için tüm sandık kurulu ve salonda bulunan müşahitler kabine birlikte girdi.

Sandık Kurulu Başkanı, diğer müşahitlerin itirazına rağmen, kadını seçmenin oyunu onun işareti ile bizzat kendisi kullandı. Kurul üyelerinin ve müşahitlerin itirazı ile tutanak tutuldu.

Tutanak, sandık kurulu karar defterine de kaydedildi. Sosyal medyada da hızla yayılan o anlara ait görüntülere, “Açık oy gizli tasnif” yorumları yapıldı.

“GEREKEN YAPILDI VATANDAŞ RAHAT OLSUN”

Bölgede seçim güvenliğinden sorumlu CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay okula gitti. Gaytancıoğlu, okulun önünde şu açıklamayı yaptı:

“Erzurum Palandöken ilçesi Maksutefendi İlkokulu’ndaki görüntüler bütün Türkiye’ye yansıdı. Burada bir yönlendirme olmuş, ancak gereken de yapılmış. Bizler de burada il başkanımız, Muğla milletvekilimiz, parti avukatımız hep beraber buradayız. Gereken yapılmış, vatandaşa rahat olmasını söylüyoruz.”

Burak Erbay da “Arkadaşlarımız gerekli tutanağı tuttular, deftere de geçirildi. Onunla ilgili itiraz sürecini takip ediyoruz, sonuna kadar da takipçisi olacağız” dedi.