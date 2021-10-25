Kabine İstenmeyen Büyükelçiler Gündemiyle Toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Kabine’nin en önemli gündem maddesi, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilip edilmeyeceği olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyükelçilerle ilgili açıklamasının ardından atılacak nihayi adımın toplantının ardından ortaya çıkması bekleniyor. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kabineye bilgi vermesi ve Erdoğan’ın açıklaması sonrası diğer ülkelerden gelen tepkilerin de masaya yatırılacağı ifade ediliyor.

Kabine toplantısında ayrıca Corona virüsü salgınıyla mücadele ve aşılamada gelinen son durumunda konuşulacak konular arasında yer alması bekleniyor. Bu ayın sonunda yapılacak G-20 Liderler Zirvesi öncesi konuların da yine kabine toplantısında tartışılacak konulardan. Türk lirasının değer kaybı ve ekonomik durumla terörle mücadele konularının da yine kabine toplantısında konuşulacak konular arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Saat 15’te başlayacak toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek kabine toplantısında alınan kararlarla ilgili açıklama yapacak.