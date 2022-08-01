Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Sosyal konut projesi, kredi ve kart borçları ile ilgili düzenlemelerin de ele alındığı toplantı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulunuyor…

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Yaklaşık 2 saat 30 dakika süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Milletimizin ve tüm Müslümanların Muharrem ayını tebrik ediyorum. Hz. Hüseyin efendimizin şehit edilmesi nedeniyle de matem günüdür.

*Tahıl krizinde önemli bir dönüm noktasındayız. İstanbul’daki anlaşma düğümü çözdü. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımlar, ülkemizin gayreti herkes tarafından kabul edilmekte.

*Tahıl krizi gayretimizle aşıldı. Sürecin sağlıklı yürümesi için de gayret sarf ediyoruz.

*Bu süreci takip edecek koordinasyon merkezi İstanbul’da bir araya geldi. Bu arada ilk gemi de yola çıktı.

TERÖRLE MÜCADELE

*Terör örgütleriyle mücadelemizde sınırları aşarak güven iklimi tesis ettik.

“SIKINTILARI SABREDEREK AŞACAĞIZ”

*Mevcut sıkıntıların üstesinden sabrederek geleceğiz. Önümüzdeki fırsatlar ödediğimiz bedellerden fazla.

*Ekonomide bir tercihte bulunduk. Ya işsizliği artıracak kararlar alacaktık ya da istihdamı artıracak adımlar atacaktık. Biz istihdamdan yana tercimizi kullandık.

*Birileri ekonomi politikamızın başarısını gölgelemek istese de uluslararası değerlendirmeler tersini söylüyor.

“FINDIK FİYATINI AÇIKLADIKİ MEYDAN PATLADI”

*Ordu’da fındık fiyatlarını açıkladık. Bay Kemal ne diyor; Ben 72’den düşünmüştüm. Senin sırtında küfe yok. Yavru muhalefette 75 düşünüyormuş.

*Biz icraatla konuşuyoruz. Ordu’da bahçelere gidip vatandaşla konuştuk, gönüllerinden geçenleri bize söylediler ve biz de meydanda fiyatı açıkladık. O zaman da tabi meydan patladı. Vatandaşla hemhal olmak başka bir şey.

VATANDAŞA TASARRUF ÇAĞRISI

*Vatandaşımızdan dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmalarını bekliyoruz.

*Sosyal yardımları mutlak yoksullukla sınırlı tutmayarak adil dağıtım yapıyoruz. Fiyatlarda da durulma eğilimi başladı. Ekonomide küresel fiyatlarla ilgili kısımda da bir iyileşme olacaktır.

AYRINTILAR GELİYOR…