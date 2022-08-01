Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Yazan:
Alaturka Online
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Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Sosyal konut projesi, kredi ve kart borçları ile ilgili düzenlemelerin de ele alındığı toplantı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulunuyor…

Yayınlanma: 19:42 – 01 Ağustos 2022 Güncellenme:

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Yaklaşık 2 saat 30 dakika süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Milletimizin ve tüm Müslümanların Muharrem ayını tebrik ediyorum. Hz. Hüseyin efendimizin şehit edilmesi nedeniyle de matem günüdür.

*Tahıl krizinde önemli bir dönüm noktasındayız. İstanbul’daki anlaşma düğümü çözdü. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımlar, ülkemizin gayreti herkes tarafından kabul edilmekte.

*Tahıl krizi gayretimizle aşıldı. Sürecin sağlıklı yürümesi için de gayret sarf ediyoruz.

*Bu süreci takip edecek koordinasyon merkezi İstanbul’da bir araya geldi. Bu arada ilk gemi de yola çıktı.

TERÖRLE MÜCADELE

*Terör örgütleriyle mücadelemizde sınırları aşarak güven iklimi tesis ettik.

“SIKINTILARI SABREDEREK AŞACAĞIZ”

*Mevcut sıkıntıların üstesinden sabrederek geleceğiz. Önümüzdeki fırsatlar ödediğimiz bedellerden fazla.

*Ekonomide bir tercihte bulunduk. Ya işsizliği artıracak kararlar alacaktık ya da istihdamı artıracak adımlar atacaktık. Biz istihdamdan yana tercimizi kullandık.

*Birileri ekonomi politikamızın başarısını gölgelemek istese de uluslararası değerlendirmeler tersini söylüyor.

“FINDIK FİYATINI AÇIKLADIKİ MEYDAN PATLADI”

*Ordu’da fındık fiyatlarını açıkladık. Bay Kemal ne diyor; Ben 72’den düşünmüştüm. Senin sırtında küfe yok. Yavru muhalefette 75 düşünüyormuş.

*Biz icraatla konuşuyoruz. Ordu’da bahçelere gidip vatandaşla konuştuk, gönüllerinden geçenleri bize söylediler ve biz de meydanda fiyatı açıkladık. O zaman da tabi meydan patladı. Vatandaşla hemhal olmak başka bir şey.

VATANDAŞA TASARRUF ÇAĞRISI

*Vatandaşımızdan dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmalarını bekliyoruz.

*Sosyal yardımları mutlak yoksullukla sınırlı tutmayarak adil dağıtım yapıyoruz. Fiyatlarda da durulma eğilimi başladı. Ekonomide küresel fiyatlarla ilgili kısımda da bir iyileşme olacaktır.

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