Kabine toplanıyor! Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı, tatil kaç gün?

Corona yasaklarının sona ermesi ve yeni normale dönüşün ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir toplantı gerçekleştirilecek.

Normale dönüşün ardından toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gelinen son durum hakkında sunum yapması öngörülüyor.

Aşılama kapsamında, 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları için 3. doz aşı yapılmasına karar verilmişti. Toplantıda yeni yaş grubunun da ele alınması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN OLACAK, YASAK VAR MI?

Toplantıda gündeme alınması beklenen bir diğer konu ise Kurban Bayramı olacak.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı tatilinde corona virüsü tedbirleri kapsamında farklı kısıtlama düşünülmediğini söylemişti.

Kabine toplantısında bu konu masaya yatırılacak. Yine bayramın kaç gün olacağı da gündeme alınan bir diğer konu olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz’da idrak edilecek. Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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