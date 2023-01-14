Kabine toplantısı ne vakit, saat kaçta? Kabine toplantısı gündemi ne?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Bakanlar’ın katılımı ile kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine toplantısı saat 15:30 başlayacak. Kabine toplantısında birçok başlık masaya yatırılacak. Görüşülecek konular arasında refah payının arttırılması, EYT ve başörtü düzenlemesi yer alıyor.

Hem ekonomik hayatı hem de siyasi gündemi ilgilendiren konuların ele alındığı kabine toplantısı için tarih belirlendi. Toplantıda, Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsü düzenlemesine ilişkin sunum yapması beklenirken, EYT ve refah payı gibi ekonomik maddelerin de ele alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün saat 15.30’da başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NE?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ise başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifi için muhalefet ile yaptığı görüşmeler hakkında sunum yapması bekleniyor.

Asgari ücrete yapılacak zamlar ile birlikte refah payının görüşülmesi bekleniyor.

Meclise gelmesi beklenen EYT ve sözleşmelilere kadro gibi konularda gündem maddeleri arasında yer alıyor.